Logo

Опасна замка четботова: Никада не уносите ове податке, остаћете без новца

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 09:04

Коментари:

0
Chat GPT ČET GPT
Фото: Pexels

Вјештачка интелигенција може бити изузетно корисна за планирање личних финансија, али стручњаци упозоравају да дијељење осјетљивих података, попут бројева банковних картица и лозинки са четботовима, носи огроман ризик.

Иако вјештачка интелигенција све чешће служи као практичан дигитални асистент за управљање буџетом, праћење трошкова или планирање штедње, стручњаци за безбједност наглашавају да постоје строге границе које се не смију прећи. Дијељење осјетљивих података са моделима као што су ChatGPT, Claude, Grok или Gemini може драматично повећати ризик од финансијских превара, цурења приватних информација и крађе идентитета.

Подаци које никада не треба уносити у четботове

Стручњаци истичу да корисници никада не би требало да уносе детаље који директно откривају њихов идентитет или омогућавају приступ банковним рачунима. Једном када се ове информације просједе системима вјештачке интелигенције, корисник у потпуности губи контролу над њиховим даљим складиштењем и употребом.

Финансијски експерти посебно наглашавају да лични документи и изводи из банака најчешће на једном мјесту спајају више критичних информација од кућне адресе и пуног имена, до података о послодавцу и тачном стању на рачуну.

Зашто је дијељење финансијских информација изузетно ризично?

Главни разлози за опрез приликом коришћења четботова у финансијске сврхе укључују:

  • Политику складиштења података: У зависности од подешавања платформи, историја разговора са вјештачком интелигенцијом може се чувати, ручно прегледати од стране људи или користити за накнадну обуку модела.
  • Ризик од сајбер-напада: Ниједан дигитални систем на мрежи не посједује апсолутну заштиту од безбједносних пробоја и хакерских напада.
  • Недостатак регулаторне заштите: За разлику од банака или лиценцираних финансијских савјетника, компаније које развијају четботове немају законску обавезу чувања професионалне тајне и повјерљивости.

Основно правило безбједности јесте да четботовима нису потребни конкретни лични документи нити стварни бројеви рачуна да би помогли у анализи или планирању буџета. Корисници морају непрекидно водити рачуна о томе које податке уносе у системе како би спријечили њихову евентуалну злоупотребу, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вјештачка интелигенција

четбот

Паре

лични подаци

Коментари (0)

Више из рубрике

Телефон

Наука и технологија

Како уклонити досадне рекламе са телефона? Потребно је само неколико секунди

1 д

0
Детаљан крупни план почетног екрана паметног телефона на којем се приказују популарне апликације попут WhatsApp-а.

Наука и технологија

Воцап уводи нову функцију: Контролишите ко види ваш број

1 д

0
Фотореалистична вештачка интелигенција илустрација тилацина у шуми.

Наука и технологија

Тасманијски тигар на корак од повратка: Сан о оживљавању изумрле врсте постаје стварност

2 д

0
Вјештачка интелигенција "краде" народу јефтину струју

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција "краде" народу јефтину струју

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима