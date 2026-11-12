Опасна замка четботова: Никада не уносите ове податке, остаћете без новца

Аутор:АТВ редакција
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Вјештачка интелигенција може бити изузетно корисна за планирање личних финансија, али стручњаци упозоравају да дијељење осјетљивих података, попут бројева банковних картица и лозинки са четботовима, носи огроман ризик.
Иако вјештачка интелигенција све чешће служи као практичан дигитални асистент за управљање буџетом, праћење трошкова или планирање штедње, стручњаци за безбједност наглашавају да постоје строге границе које се не смију прећи. Дијељење осјетљивих података са моделима као што су ChatGPT, Claude, Grok или Gemini може драматично повећати ризик од финансијских превара, цурења приватних информација и крађе идентитета.
Стручњаци истичу да корисници никада не би требало да уносе детаље који директно откривају њихов идентитет или омогућавају приступ банковним рачунима. Једном када се ове информације просједе системима вјештачке интелигенције, корисник у потпуности губи контролу над њиховим даљим складиштењем и употребом.
Финансијски експерти посебно наглашавају да лични документи и изводи из банака најчешће на једном мјесту спајају више критичних информација од кућне адресе и пуног имена, до података о послодавцу и тачном стању на рачуну.
Главни разлози за опрез приликом коришћења четботова у финансијске сврхе укључују:
Основно правило безбједности јесте да четботовима нису потребни конкретни лични документи нити стварни бројеви рачуна да би помогли у анализи или планирању буџета. Корисници морају непрекидно водити рачуна о томе које податке уносе у системе како би спријечили њихову евентуалну злоупотребу, преноси Информер.
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