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Пале: Свечано дочекана икона Мајке Божије Млекопитатељнице

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АТВ редакција
12.11.2026 09:18

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Вјерни народ Пала и Сарајевско-романијске регије свечано је данас дочекао архимандрита Методија, игумана манастира Хиландар, који је у пратњи монаха Томе и Харитона, донио вјерну копију чудотворне иконе Мајке Божије Млекопитатељнице.
Фото: Срна

Вјерни народ Пала и Сарајевско-романијске регије свечано је данас дочекао архимандрита Методија, игумана манастира Хиландар, који је у пратњи монаха Томе и Харитона, донио вјерну копију чудотворне иконе Мајке Божије Млекопитатељнице, која ће убудуће красити паљански Храм Сабора Светог архангела Гаврила.

Поред мноштва грађана, дочеку иконе присуствују и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић, као и посланик у Народној скупштини Републике Српске Ацо Станишић.

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Икона ће, након свечаног дочека у Улици Николе Тесле, у литији бити пренесена до храма, гдје ће бити постављена на трон.

Након тога, архимандрит Методије служиће Свету литургију уз саслужење братства манастира и паљанског свештенства.

Срна

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Тагови :

Пале

Икона

Хиландар

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