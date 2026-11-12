Пале: Свечано дочекана икона Мајке Божије Млекопитатељнице

Аутор:АТВ редакција
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Вјерни народ Пала и Сарајевско-романијске регије свечано је данас дочекао архимандрита Методија, игумана манастира Хиландар, који је у пратњи монаха Томе и Харитона, донио вјерну копију чудотворне иконе Мајке Божије Млекопитатељнице, која ће убудуће красити паљански Храм Сабора Светог архангела Гаврила.
Поред мноштва грађана, дочеку иконе присуствују и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић, као и посланик у Народној скупштини Републике Српске Ацо Станишић.
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Икона ће, након свечаног дочека у Улици Николе Тесле, у литији бити пренесена до храма, гдје ће бити постављена на трон.
Након тога, архимандрит Методије служиће Свету литургију уз саслужење братства манастира и паљанског свештенства.
Срна
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