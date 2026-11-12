Инспекција и полиција затвориле још два локала у сјеверној Косовској Митровици

Аутор:АТВ редакција
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У заједничкој акцији санитарне инспекције и полиције самопроглашеног Косова затворена су још два локала у сјеверној Косовској Митровици док су четири особе испитане у полицијској станици и након тога пуштене.
Полиција је саопштила да је "асистирала санитарним инспекторима на двије локације гдје су се одржавале коцкарске игре", те да је заплијенила опрему која омогућава организовање коцкарских игара.
Србија
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Јавни тужилац наложио је покретање поступака за кривично дјело организовање пирамидалних шема и илегалног коцкања.
Током протеклих дана на подручју сјеверне Косовске Митровице запечећено је најмање девет локала у власништву Срба.
(Срна)
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