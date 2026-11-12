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Инспекција и полиција затвориле још два локала у сјеверној Косовској Митровици

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АТВ редакција
12.11.2026 08:56

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Полицајци на Косову и Метохији у униформама.
Фото: Танјуг

У заједничкој акцији санитарне инспекције и полиције самопроглашеног Косова затворена су још два локала у сјеверној Косовској Митровици док су четири особе испитане у полицијској станици и након тога пуштене.

Полиција је саопштила да је "асистирала санитарним инспекторима на двије локације гдје су се одржавале коцкарске игре", те да је заплијенила опрему која омогућава организовање коцкарских игара.

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Јавни тужилац наложио је покретање поступака за кривично дјело организовање пирамидалних шема и илегалног коцкања.

Током протеклих дана на подручју сјеверне Косовске Митровице запечећено је најмање девет локала у власништву Срба.

(Срна)

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Тагови :

Косово и Метохија

Полиција

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