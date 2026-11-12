Logo

Трагедија: Преминуло дијете које је пронађено повријеђено на улици

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 09:31

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У четвртак ујутру око 7.10 часова полиција је примила дојаву да је у центру Сплита пронађено повриеђено дијете, пише Слободна Далмација.

На лице мјеста одмах су упућене хитне службе, а екипа Хитне помоћи пружила је дјетету прву помоћ, након чега је превезено у болницу на даље збрињавање.

Лидл

Економија

Лидл наставио разговоре у БиХ: О чему је ријеч?

Упркос напорима љекара, дијете је, нажалост, преминуло, потврдила је Кристина Битанга, портпаролка Клиничког болничког центра Сплит.

Полиција ће обавити увиђај на мјесту догађаја, док је у току криминалистичка истрага како би се утврдиле све околности ове трагедије.

Према досадашњим информацијама, дијете је задобило повреде приликом пада.

Школа

Градови и општине

Школа у БиХ уводи униформе, директор открио цијену комплета

Више детаља о овом трагичном догађају очекује се након завршетка полицијске истраге.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Сплит

преминуло дијете

Хитна помоћ

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Вјерни народ Пала и Сарајевско-романијске регије свечано је данас дочекао архимандрита Методија, игумана манастира Хиландар, који је у пратњи монаха Томе и Харитона, донио вјерну копију чудотворне иконе Мајке Божије Млекопитатељнице.

Градови и општине

Пале: Свечано дочекана икона Мајке Божије Млекопитатељнице

3 ч

0
Изложба о страдалом дјечаку Слободану Стојановићу, канонизованом 2022. године, биће представљена у Москви.

Свијет

У Москви изложба о дјечаку Слободану Стојановићу: "Небески дјечак и његов пас

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

У центру града пронађено повријеђено дијете, огласила се полиција

4 ч

0
Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Србија

Инспекција и полиција затвориле још два локала у сјеверној Косовској Митровици

4 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

У центру града пронађено повријеђено дијете, огласила се полиција

4 ч

0
Катанац врата капија

Регион

Седам фабрика пред затварањем: Траже хитну интервенцију надлежних

5 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Познато ко је убијен у пуцњави у Будви

5 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Регион

Пуцњава у Будви: Једна особа страдала, друга повријеђена

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима