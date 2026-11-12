Трагедија: Преминуло дијете које је пронађено повријеђено на улици

Аутор:АТВ редакција
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У четвртак ујутру око 7.10 часова полиција је примила дојаву да је у центру Сплита пронађено повриеђено дијете, пише Слободна Далмација.
На лице мјеста одмах су упућене хитне службе, а екипа Хитне помоћи пружила је дјетету прву помоћ, након чега је превезено у болницу на даље збрињавање.
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Упркос напорима љекара, дијете је, нажалост, преминуло, потврдила је Кристина Битанга, портпаролка Клиничког болничког центра Сплит.
Полиција ће обавити увиђај на мјесту догађаја, док је у току криминалистичка истрага како би се утврдиле све околности ове трагедије.
Према досадашњим информацијама, дијете је задобило повреде приликом пада.
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Више детаља о овом трагичном догађају очекује се након завршетка полицијске истраге.
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