Лидл наставио разговоре у БиХ: О чему је ријеч?

Аутор:АТВ редакција
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Пољопривредни произвођачи из Босне и Херцеговине заинтересовани су за сарадњу са трговачким ланцем "Лидл", који ускоро долази на бх. тржиште.
Да је тако, говори и чињеница да су представници ове компаније прије неколико дана разговарали са више од 25 произвођача свјежег воћа и поврћа из Босне и Херцеговине, чиме су заправо настављени раније започети разговори са домаћим пољопривредницима.
Како је саопштено из Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине, произвођачи су имали прилику да се упознају с пословањем компаније, њеним приступом набавци свјежег воћа и поврћа, као и могућностима успостављања пословне сарадње.
"Комора на овакав начин првенствено жели унаприједити положај домаћих привредника и њихових производа на полицама трговачких ланаца, а успостављање сарадње с компанијом 'Лидл БХ', произвођачима из БиХ може отворити приступ значајном тржишту, омогућити већи обим продаје, бољу тржишну позиционираност и стварање стабилнијих пословних односа", наводе из Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине.
Да су за разговор и сарадњу заинтересовани и пољопривредни произвођачи из Српске, у разговору за "Независне новине" потврдио је Дарко Илић, предсједник Удружења повртара Републике Српске.
Као потенцијални проблем наводи транспорт робе.
"Генерално, за прољећни, љетни и јесењи период, када ми имамо значајне количине вишка пољопривредних производа, пласман нам је потребан. Било би добро и пожељно ако се буде могла успоставити комуникација, односно начин сарадње. Ми имамо Семберију, Посавину, Лијевче поље", каже Илић за "Независне новине".
Истог става је и Неџад Бићо, предсједник Удружења пољопривредника ФБиХ, који се такође нада позиву и разговору.
Представници "Лидла" претходно су разговарали и са произвођачима гламочког кромпира, а како је раније за "Независне новине" рекао Синиша Шолак, предсједник Удружења "Гламочки кромпир", представници њемачке компаније исказали су интересовање да се гламочки кромпир нађе на њиховим полицама.
Како каже, том приликом су разговарали о тржишту за гламочки кромпир који има ознаку заштићено географско поријекло.
"Они су најавили да прве линије отварају у марту 2027. године те да су сада на терену и трагају за потенцијалним партнерима. Разговарали смо, оквирно, и о количинама, плановима те смо били и на терену", рекао је Шолак.
Како је додао, усагласили су се да је потребно трагати за мањим, стандардним паковањима.
"Приједлог са наше стране је био да се разговара евентуално о уговореној производњи за њихове ланце. Мислим да смо се разумјели, да је препознат међусобни интерес, али свакако ће се знати више о свему у наредном периоду", истакао је он.
Иначе, према ранијим писањима, "Лидл" ће данас отворити свој велики логистичко-дистрибутивни центар у Лепеници, код Кисељака.
Они ће из овог центра, чији складишни простор има око 60.000 метара квадратних, снабдијевати своје продавнице широм Босне и Херцеговине.
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