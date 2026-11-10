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Биткоин пао на најнижи ниво у посљедња три мјесеца

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АТВ редакција
10.11.2026 22:30

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Биткоин пао на најнижи ниво у посљедња три мјесеца
Фото: pexels/David McBee

Вриједност биткоина пала је на најнижи ниво у посљедња три мјесеца.

Пад је подстакнут подацима о инфлацији у Сједињеним Америчким Државама, која је била виша од очекиване, због чега су појачана очекивања да ће Федералне резерве (ФЕД) наставити са повећањем каматних стопа. То је довело и до смањења потражње за ризичнијом имовином.

Цијена највеће свјетске криптовалуте пала је за три одсто, на 72.695 долара (64.825 евра). Укупни губици од почетка године тако су достигли око 17 одсто. Пад се одразио на цијело криптотржиште. Вриједност етера и XРП-а пала је за више од пет одсто, док је зекаш (Zcash) изгубио око 14 одсто вриједности.

Подаци о инфлацији у САД

Амерички Биро за статистику рада објавио је да су потрошачке цијене у октобру порасле за 0,4 одсто у односу на септембар, када је раст износио 0,6 одсто. Истовремено, базна инфлација, из које су искључене цијене хране и енергената, трећи мјесец заредом остала је на нивоу од 0,3 одсто.

Оба податка виша су од очекивања аналитичара, који су прогнозирали раст укупних цијена од 0,3 одсто и базну инфлацију од 0,2 одсто.

Највећи допринос мјесечном расту цијена дали су трошкови становања, који су порасли за 0,3 одсто и чине више од 30 одсто укупног повећања. Цијене хране порасле су за 0,5 одсто, а енергената за 0,7 одсто.

Строжа монетарна политика и пад акција

Подаци су појачали очекивања да ће упорни инфлаторни притисци подстаћи ФЕД на додатно заоштравање монетарне политике, што смањује интересовање инвеститора за криптовалуте и другу шпекулативну имовину.

Више каматне стопе по правилу негативно утичу на криптотржиште јер повећавају приносе на сигурнију имовину која доноси камату, али и генерално пооштравају услове финансирања.

Пад се одразио и на акције компанија из криптосектора. Акције компаније „Мајкростратеџи“ (MicroStrategy), која посједује велике количине биткоина, пале су за око 4,4 одсто. Вриједност акција „Коинбејза“ (Coinbase) смањена је за 4,1 одсто, док су акције компаније „Серкл“ (Circle), издавача стабилних криптовалута, пале за 4,4 одсто.

(Индекс)

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Тагови :

биткоин

Инфлација

тржиште

Вриједност

криптовалута

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