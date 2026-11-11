За колико би могле бити веће пензије у Српској?

Аутор:АТВ редакција
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Закон о пензијско инвалидском осигурању прописао од почев од јануара сваке године и то на бази педесет одсто раста просјечних цијена и педесет посто просјечне плате рекао је Младен Милић директор Фонда ПИО Републике Српске.
Он је рекао да је збир та два процента раста даје редовну стопу редовног годишњег усклађивања.
"У 2026 години она је износила 6,40 одсто, а ми податке добијамо од републичког Завода за статистику", истакао је Милић.
Он је додао да у прва три квартала, од првог до деветог мјесеца ове године показатељи које је објавио званични републички Завод за статистику нам говоре да би сад да се ради редовно годишње усклађивање износило око седам и по одсто.
Милић је рекао да ћемо видјети какав ће тренд раста цијена односно трошкова живота у посљедњем кварталу у периоду децембар октобар ове године бити. И колики ће бити раст просјечне плате и на бази тога процјене су да би могле бити седам и по и осам одсто, пише РТРС.
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