Оборен рекорд у Њемачкој: Проблем незапослености све већи

Аутор:АТВ редакција
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Незапосленост грађана са високом стручном спремом у Њемачкој достигла је рекордни ниво, посебно међу младима, у условима слабе привреде и све раширеније примјене вјештачке интелигенције, саопштила је Савезна агенција за запошљавање.
У августу је без посла било 372.000 високообразованих грађана, чиме је настављен тренд раста незапослености у овој групи пету годину заредом, показују подаци агенције.
Посебно је велики број незапослених са високом стручном спремом међу особама млађим од 30 година.
Диплома и даље доноси предност на тржишту рада, па је стопа незапослености међу високообразованим грађанима у 2025. години износила 3,3 одсто, што је отприлике упола мање од просека, наводи новинска агенција дпа.
Међу грађанима са завршеним стручним образовањем стопа незапослености износила је 3,6 одсто, док је међу онима без формалних стручних квалификација премашила 21 одсто, наводи агенција. Незапосленост се знатно разликује и у зависности од области студија.
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Међу дипломцима наставничких студија стопа незапослености била је мања од два одсто, док је међу дипломцима хуманистичких наука достигла чак 4,6 одсто. Без посла је било и 3,8 одсто инжењера. У посебно неповољном положају налазе се млади који тек улазе на тржиште рада. Ипак, Агенција сматра да вјештачка интелигенција углавном неће у потпуности замијенити постојећа занимања.
Крајем октобра њемачки индустријски гигант Сименс упозорио је да би све шира примјена вјештачке интелигенције могла да угрози приправничка радна мјеста и тако младим запосленима ускрати прилику да стекну практично искуство и вјештине.
Запослени би могли да пропусте прилику да развију кључне вјештине уколико им се ускрати могућност стицања практичног искуства и постепеног усавршавања, објаснила је директорка Сименса за људске ресурсе и одрживост Џудит Визе.
Као примјер, Визе је навела развој софтвера, у којем вјештачка интелигенција и њени агенти све чешће преузимају писање једноставнијег, али и сложенијег кода. Због тога програмери морају да знају критички да процјене добијене резултате и препознају могуће грешке.
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"Кључно питање је увијек шта морам сама да урадим, провјерим и сагледам како ме вјештачка интелигенција не би довела у заблуду", рекла је Визе.
Зато је важно да компаније младим запосленима пруже прилику да самостално обављају задатке како би развили вјештине неопходне за критичку процјену резултата које генерише вјештачка интелигенција, поручила је челница Сименса, преноси Б92.
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