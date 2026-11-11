Нетанјаху: Влада националног јединства и даље могућа

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је данас да је влада националног јединства и даље могућа због тога што израелски народ зна како да се уједини у "тренуцима истине", дан након што је оштро критиковао покушаје формирања владе без њега и оптужио арапске посланике да подржавају тероризам и теже уништењу Израела.
Поручио је да ће "наставити да пружа руку" потенцијалним партнерима у будућој израелској владајућој коалицији.
"Јуче сам објаснио зашто је влада националног јединства неопходна. Данас желим да кажем зашто је она могућа", рекао је Нетанјаху новинарима, пренио је Тајмс оф Израел.
Нетанјаху је навео да тренутак у којем се Израел налази захтјева јединство, као и да је то воља већине грађана. Он је навео примјере националног јединства током синоћње церемоније полагања заклетве посланика у Кнесету, као и током протекле три године рата, међу војницима и цивилима.
"Не могу да вам кажем све што знам, али има довољно људи који знају са каквим се огромним изазовима, али и каквим великим приликама суочавамо", навео је Нетанјаху.
Предсједник Израела Исак Херцог повјерио је мандат за састав владе Нетанјахуовом главном политичком ривалу Гадију Ајзенкоту.
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Ајзенкот настоји да парламентарну већину од 67 посланичких мјеста, коју има блок странака против Нетанјахуа, претвори у владајућу коалицију. Питање сарадње са арапским странкама постало је једна од главних тачака неслагања међу потенцијалним коалиционим партнерима, наводи израелски лист, пише Танјуг.
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