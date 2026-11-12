Nezgoda u Laktašima: Uhapšen vozač, imao 2,63 promila

Autor:ATV redakcija
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Policija u Laktašima uhapsili uhapsila je sinoć M. B. iz Banjaluke, nakon što je pod dejstvom alkohola i bez registarskih tablica na automobilu učestvovao u saobraćajnoj nezgodi.
Kako je saopšteno iz policije, ispitivanjem na prisustvo alkohola kod vozača je utvrđeno čak 2,63 g/kg alkohola u organizmu.
Uvidom u prekršajnu evidenciju policija je utvrdila da je M. B. već u junu ove godine sankcionisan zbog prekršaja "obijesne vožnje".
Zbog višestrukog kršenja propisa, a u skladu sa odredbama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, od njega je privremeno oduzet putnički automobil, za šta mu je izdata potvrda o oduzimanju predmeta.
Protiv vozača slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.
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