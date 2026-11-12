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Незгода у Лакташима: Ухапшен возач, имао 2,63 промила

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АТВ редакција
12.11.2026 10:05

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Незгода у Лакташима: Ухапшен возач, имао 2,63 промила
Фото: АТВ

Полиција у Лакташима ухапсили ухапсила је синоћ М. Б. из Бањалуке, након што је под дејством алкохола и без регистарских таблица на аутомобилу учествовао у саобраћајној незгоди.

Како је саопштено из полиције, испитивањем на присуство алкохола код возача је утврђено чак 2,63 g/kg алкохола у организму.

Увидом у прекршајну евиденцију полиција је утврдила да је М. Б. већ у јуну ове године санкционисан због прекршаја "обијесне вожње".

Због вишеструког кршења прописа, а у складу са одредбама Закона о полицији и унутрашњим пословима и Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, од њега је привремено одузет путнички аутомобил, за шта му је издата потврда о одузимању предмета.

Против возача слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног поступка надлежном суду.

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Тагови :

хапшење

Лакташи

Алкохол

Саобраћајна незгода

удес

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