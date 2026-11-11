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Ухапшени у акцији "Вртлог" доведени у зграду ФУП-а, сутра предаја ПОСКОК-у

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11.11.2026 15:27

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Ухапшени у акцији "Вртлог" доведени у зграду ФУП-а, сутра предаја ПОСКОК-у
Фото: Youtube / Printscreen / Avaz

Свих 15 особа ухапшених у данашњој акцији "Вртлог" приведено је у зграду Федералне управе полиције, а сутра ће бити предате у надлежност Посебног одјељења Федералног тужилаштва ФБиХ (ПОСКОК).

Ухапшени су из Сарајева и Зенице, а сумњиче се за организовани криминал у вези са неовлаштеном производњом и прометом опојних дрога те за прање новца, преносе федерални медији.

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Претреси су обављени у Кантону Сарајево, Зеничко-добојском и Средњобосанском кантону те у Републици Српској.

Према подацима ФУП-а, заплијењена су 83 литра амфетаминског уља, од којег се даљом прерадом могло произвести између 600 и 700 килограма амфетамина.

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Одузето је и око 58 килограма материје за коју се сумња да је канабис, око 39 килограма материје за коју се сумња да је амфетамин, више пиштоља, мобилних телефона те опрема за вагање и паковање дроге.

Акцију су провели Федерална управа полиције и МУП Зеничко-добојског кантона у сарадњи са ОБА БиХ, по наредбама Врховног суда ФБиХ и под надзором Посебног одјељења Федералног тужилаштва.

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Полиција наставља документовати кривична дјела.

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ПОСКОК

Акција Вртлог

Акција ФУП

хапшење

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