Ухапшени у акцији "Вртлог" доведени у зграду ФУП-а, сутра предаја ПОСКОК-у

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Свих 15 особа ухапшених у данашњој акцији "Вртлог" приведено је у зграду Федералне управе полиције, а сутра ће бити предате у надлежност Посебног одјељења Федералног тужилаштва ФБиХ (ПОСКОК).
Ухапшени су из Сарајева и Зенице, а сумњиче се за организовани криминал у вези са неовлаштеном производњом и прометом опојних дрога те за прање новца, преносе федерални медији.
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Детаљи акције ”Вртлог”: Ухапшено 15 осумњичених, одузето око 100 килограма дроге
Претреси су обављени у Кантону Сарајево, Зеничко-добојском и Средњобосанском кантону те у Републици Српској.
Према подацима ФУП-а, заплијењена су 83 литра амфетаминског уља, од којег се даљом прерадом могло произвести између 600 и 700 килограма амфетамина.
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Одузето је и око 58 килограма материје за коју се сумња да је канабис, око 39 килограма материје за коју се сумња да је амфетамин, више пиштоља, мобилних телефона те опрема за вагање и паковање дроге.
Акцију су провели Федерална управа полиције и МУП Зеничко-добојског кантона у сарадњи са ОБА БиХ, по наредбама Врховног суда ФБиХ и под надзором Посебног одјељења Федералног тужилаштва.
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Полиција наставља документовати кривична дјела.
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