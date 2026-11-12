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Мушкарац ухапшен због крађе 100 КМ из аутомобила

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АТВ редакција
12.11.2026 09:39

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске станице Усора ухапсили су 28-годишњег Ј. Ч. из Томиславграда због сумње да је из аутомобила украо 100 КМ.

Крађа се догодила 11. новембра 2026. године на паркингу испред хотела "Сплит у мјесту Жабљак, на подручју општине Усора.

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Према информацијама полиције, случај је пријављен око 15:15 сати, када се дежурној служби Полицијске станице Усора телефонски обратио А. Б. из Зенице.

Он је пријавио да је Ј. Ч. (1998) из Томиславграда искористио његову непажњу и из возила му отуђио новац у износу од 100 КМ.

Због постојања основа сумње да је починио кривично дјело "Крађа, осумњичени је лишен слободе и задржан у полицијским просторијама.

Над њим је проведена криминалистичка обрада, док су полицијски службеници Полицијске станице Усора обавили увиђај на мјесту догађаја, преноси ЦрнаХроника.

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Полиција наставља активности на документовању овог кривичног дјела.

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Тагови :

Крађа

Паре

Аутомобил

Усора

Полиција

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