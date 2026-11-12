Мушкарац ухапшен због крађе 100 КМ из аутомобила

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске станице Усора ухапсили су 28-годишњег Ј. Ч. из Томиславграда због сумње да је из аутомобила украо 100 КМ.
Крађа се догодила 11. новембра 2026. године на паркингу испред хотела "Сплит у мјесту Жабљак, на подручју општине Усора.
Регион
Трагедија: Преминуло дијете које је пронађено повријеђено на улици
Према информацијама полиције, случај је пријављен око 15:15 сати, када се дежурној служби Полицијске станице Усора телефонски обратио А. Б. из Зенице.
Он је пријавио да је Ј. Ч. (1998) из Томиславграда искористио његову непажњу и из возила му отуђио новац у износу од 100 КМ.
Због постојања основа сумње да је починио кривично дјело "Крађа, осумњичени је лишен слободе и задржан у полицијским просторијама.
Над њим је проведена криминалистичка обрада, док су полицијски службеници Полицијске станице Усора обавили увиђај на мјесту догађаја, преноси ЦрнаХроника.
Градови и општине
Школа у БиХ уводи униформе, директор открио цијену комплета
Полиција наставља активности на документовању овог кривичног дјела.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Регион
4 ч0
Србија
4 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
21 ч0
Хроника
23 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму