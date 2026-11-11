"Почистићу и шкаљарце и кавчане": Милош Божовић на Скају најављивао обрачуне с противницима

Показују то поруке које је преко некада заштићене Скај апликације размјењивао са одбјеглим кавчанином са полицијском значком Љубом Миловићем, који му је блиски рођак, пишу Вијести.

Божовића безбједносне службе означавају високорангираним припадником шкаљарске ћелије балканског нарко-картела.

“Имам страшну екипу и до Нове омешћу ове главне кавчане. Без шкаљ. па онда њих. Нека пу*е сви”, шаље он 18. маја те године.

Након што га брат од тетке, Миловић, пита како ће их наћи, Божовић му одговара:

“Има знам ђе су већина, но корона сје*а све. А ови смећари не слушају но мисле да су паметнији. Па ћу и њима ј**ат мајку сад ћу овога у БН Јовициног фиснут. Па нека се замисле сви. Они су ми убили шурака, сазнао сам. Жути Живковић без знања Раловог. Тај крије учесника који није знао да учествује против мене. Али није смио да га крије, то је пресуда одмах. А Жути био у Сарај. договорио, знам све ко је пуцао, ко је украо ауто. Сви ће да лете, пропјевао ми један из Лукавице, није могао да издржи. Убице из Фоче наручио из Лукавице неки Боки, а Жути дао паре, а убице блиске томе из БН, од Јовице човјек. Па је ћутао да их сачува”, објашњава Божовић свом брату од тетке због чега ће да се свети...

Тада му преноси и до каквих је сазнања дошао истражујући убиство свог шуре.

Наводи да су егзекуторима рекли да је то “један момак дужан некоме нешто”.

“И ови го**ари пристали, а блиски томе из БН. Он је плакао, тражио полиграф да нема везе, да га видим. Али јбг. годину ме лагао да их не зна. Морам га отрест. Рекао сам овоме, каже чини што оћеш. Златан Ћук, читаћеш”, објашњава.

Након што га Миловић упозорава да се чува, он му одговара да је на сигурном и да нико жив не зна ђе је...

“Јер нема мјеста за зајебанцију”, шаље он.

Данима након тога разговарају о шверцу кокаина, најавама да Миловић постане “главни” у специјалном полицијском тиму, рату припадника некада јединственог которског нарко-клана, хапшењима, рањавању вође кавчана Радоја Звицера у Украјини...

“Опет ми из БИА-е кажу имају инфо да је липсао овај пас. Да одерем пиво ако истина буде”, пише он 26. маја увече и шаље фотографије рањеног Которанина.

Три дана касније Миловићу шаље поруку: “Ја кад ти будем за 30 година причао шта се ође све дешавало, ти нећеш моћи вјеровати какве игре. У хацијенду на Грахово сједимо, ови сви мртви и причамо, ахаххахаха”, пише он...

Поруке које су размјењивали прије него што је најавио освету због убиства шуре показују да је Божовић мјесецима истраживао ко стоји иза те ликвидације.

“Све сам могао да им опростим и то што ме Давор навуче да ме испуцају, и све, али што су убили ми шурака невиног момка, то не постоји шанса. Пребили су ми шиптара у Шпанији, мене прогласили лоповом да сам им ја украо робу, никад ми нису дали паре од зараде, тамо од продаје, ту је било око 40.000 да се издијели на знаш кога. Давор ми каже коштао си нас, доводили смо навијаче екипу, транспорт пара, овога, онога, нема зараде. Јер смо направили били договор да код њега буде зарада и да је на крају. Кад сам дошао тамо, сједнем са њим и знамо се. Његов стриц живи 100 м од мене. И све лијепо, још гарант знаш и сам како сам отишао. А он ме цијело вријеме завлачио. Продавао то да дође до Радомана, а и мене убацио у коло са њима које и нисам познавао. Дође ситуација да ме пита ако оћу да се докажем да треснем Горана Ђ. Ја кажем оћу, али ми дај унапријед пара. Пошаље 25.000 е, и кажем му - сад смо квит. Онда он полуди, вријеђа, псује, каже нас је 200 ти си сам, наћи ћемо те, искидати, тандара-мандара. Ја му кажем ти реци ђе је један од вас 200 и има вас 199. Ето да знаш разлог наше свађе. И онда ми ти пишеш - траже те неке паре да вратиш. И ја вратим, извријеђамо се и договоримо се свак својим путем. И ране ме после тога 3 мјесеца. И никад краја. И срамота ме било да кажем у ЦГ да ми нису дали зараду, из тих разлога и кажем није се завршило пар комада. А он ми каже - ја сам ти намјерно спустио цијену да дођемо до Радомана, то ми прича кад је добио гаранцију да ја нисам учествовао у крађи тој, кад се већ закомпликовало, кад смо се вратили у ЦГ. И ја кажем па дај ми зараду. Каже па знаш да смо ми купили 1.000.000 фалш то је 16 х било, па оружје па навијачи. То је отишло за то. Мајку му је*ем”, написао је он у фебруару те године.

Мјесец касније распитивао се за Жабљачанку Ј. Г., која је, како му је речено, “донијела оружје за шурака мога”...

“А женски ДНК је на муницији био”...

“Каже Горан да је баш упетљана у све и да врло могуће да је превозила те пушке”, шаље он након што се, како пише, чуо са интимним партнером те жене...

Божовићев шура Милош Остојић убијен је 1. јануара 2019. године у Источном Сарајеву.

Остојић се, у друштву пријатеља, џипом довезао до клуба “Спарта”, чији је био власник. Убица га је чекао у засједи и када је Остојић изашао из возила, према њему је из непосредне близине испалио више хитаца из аутоматске пушке. Са тешким повредама, рањени Остојић превезен је у болницу “Србија”, гдје је убрзо подлегао повредама.

Медији су објавили спекулације да је убијен грешком, а да је мета био његов зет.

Повезали га са убиством Вулетића

Божовића је црногорска полиција 2019. осумњичила за умијешаност у убиство Ранка Вулетића у Никшићу, за које је као непосредни извршилац ухапшен па оптужен Вук Лалатовић.

Божовићев бранилац, адвокат Велибор Марковић, тада је негирао повезаност Никшићанина са злочином. Ухапшен је у Бањалуци у јулу 2021. по Интерполовој потјерници, у акцији у којој су хапшени и полицијски инспектори због сумње да су му помагали у скривању...

За Миловићем црногорска полиција трага од јула 2022. године, због сумње да је дио кавачке ћелије балканског нарко-картела.

Оптужен је у више предмета због шверца кокаина, прања новца и других кривичних дјела. У Вишем суду у Подгорици 24. јула 2026. првостепено је осуђен на 19 година затвора због кривичних дјела у вези са дрогом, у поступку против Радоја Звицера, Петра Лазовића и других. За њим је расписана црвена Интерполова потјерница, а МУП је 24. августа 2026. понудио 500.000 еура за информације које би довеле до његовог проналаска и хапшења.