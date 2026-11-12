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Akcija "Sjena 2": Podignuta optužnica protiv Predraga Ivanića

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АТВ редакција
12.11.2026 10:29

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Sprovođenje Predraga Ivanića uhapšenog u akciji "Sjena 2".
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Predraga Ivanića (28) osumnjičenog za prevaru i teške krađe u akciji „Sjena 2”, sa prijedlogom za određivanje mjere pritvora.

Prema navodima iz optužnice, Ivanić je 3. i 9. novembra 2026. godine u Laktašima, koristeći fizičku snagu i pogodan alat, provaljivao u kuće odakle je otuđio motornu pilu, alat i mobilni telefon. Takođe, tereti se da je 7. novembra u Banjaluci doveo u zabludu oštećenu B.D. i prisvojio njen novac.

Mjera pritvora predložena je na osnovu člana 197. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na bojazan da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo.

Optužnica je zajedno sa prijedlogom za pritvor proslijeđena na potvrđivanje Osnovnom sudu u Banjaluci.

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Tagovi :

Akcija Sjena

Predrag Ivanić

Predložen pritvor

Optužnica

Komentari (2)

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