Радник пао са трећег спрата градилишта: Погинуо на лицу мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Азербејџана Е. Х. (33) настрадао је у сриједу на градилишту у Медаковићевој улици у београдској општини Вождовац, након што је под још увијек неразјашњеним околностима пао са висине од око 15 метара.
Према првим информацијама са терена, несрећни радник, пао је са трећег спрата објекта који је у фази изградње.
На мјесто несреће одмах је упућена екипа Хитне помоћи, али су љекари, нажалост, могли само да констатују смрт несрећног мушкарца, који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.
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Увиђај на лицу мјеста обавили су припадници полиције, а истрагу о овој трагедији преузело је Друго основно јавно тужилаштво у Београду. По налогу надлежног тужиоца, тијело страдалог радника превезено је на Институт за судску медицину, гдје ће бити обављена обдукција како би се утврдиле све тачне околности и узрок смрти.
Даља истрага ће утврдити да ли су на градилишту биле испоштоване све прописане мјере безбједности и заштите на раду.
(Курир)
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