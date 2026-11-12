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Радник пао са трећег спрата градилишта: Погинуо на лицу мјеста

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АТВ редакција
12.11.2026 12:44

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Градилиште је простор на којем се изводе грађевински радови на изградњи, доградњи, реконструкцији или уклањању објеката. То је строго регулисана и опасна зона у којој се сусрећу различити профили радника, тешка механизација и велике количине грађевинског материјала.
Фото: pexels/Mukhtar Shuaib Mukhtar

Држављанин Азербејџана Е. Х. (33) настрадао је у сриједу на градилишту у Медаковићевој улици у београдској општини Вождовац, након што је под још увијек неразјашњеним околностима пао са висине од око 15 метара.

Према првим информацијама са терена, несрећни радник, пао је са трећег спрата објекта који је у фази изградње.

На мјесто несреће одмах је упућена екипа Хитне помоћи, али су љекари, нажалост, могли само да констатују смрт несрећног мушкарца, који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.

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Увиђај на лицу мјеста обавили су припадници полиције, а истрагу о овој трагедији преузело је Друго основно јавно тужилаштво у Београду. По налогу надлежног тужиоца, тијело страдалог радника превезено је на Институт за судску медицину, гдје ће бити обављена обдукција како би се утврдиле све тачне околности и узрок смрти.

Даља истрага ће утврдити да ли су на градилишту биле испоштоване све прописане мјере безбједности и заштите на раду.

(Курир)

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Тагови :

Погинуо радник

Београд

грађевина

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