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Бачена бомба на породичну кућу: Од силине експлозије настао кратер

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АТВ редакција
12.11.2026 09:52

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

На Новом Београду у сриједу у јутарњим часовима догодила се снажна експлозија након што је непозната особа бацила ручну бомбу на једну породичну кућу.

Од силине детонације причињена је знатна материјална штета на самом објекту – оштећени су фасада, улазна врата и ограда дворишта, док је на мјесту пада експлозивне направе, непосредно испред куће, остао видљив кратер.

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Одмах по пријави инцидента на лице мјеста су изашле јаке полицијске снаге које су обезбиједиле подручје и обавиле увиђај.

Истрагу о овом случају преузело је Више јавно тужилаштво у Београду, које интензивно ради на утврђивању свих околности напада, мотива, као и на идентификацији и проналаску починиоца.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Београд

Експлозија

бачена бомба

увиђај

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