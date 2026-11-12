Бачена бомба на породичну кућу: Од силине експлозије настао кратер

Аутор:АТВ редакција
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На Новом Београду у сриједу у јутарњим часовима догодила се снажна експлозија након што је непозната особа бацила ручну бомбу на једну породичну кућу.
Од силине детонације причињена је знатна материјална штета на самом објекту – оштећени су фасада, улазна врата и ограда дворишта, док је на мјесту пада експлозивне направе, непосредно испред куће, остао видљив кратер.
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Одмах по пријави инцидента на лице мјеста су изашле јаке полицијске снаге које су обезбиједиле подручје и обавиле увиђај.
Истрагу о овом случају преузело је Више јавно тужилаштво у Београду, које интензивно ради на утврђивању свих околности напада, мотива, као и на идентификацији и проналаску починиоца.
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