Митрополит Иринеј бачки прикључен на респиратор

Аутор:АТВ редакција
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Митрополит бачки Иринеј Буловић налази се у озбиљном здравственом стању и хоспитализован је на Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици, гдје је прикључен на респиратор.
Како је претходно објављено, митрополит Иринеј подвргнут је оперативном захвату, након којег је његово стање захтијевало прикључивање на апарат за вјештачко дисање, преноси Курир.
Поводом његовог здравственог стања огласила се и Српска православна црква, која је упутила апел вјерницима да се моле за његово оздрављење.
"Дјецо Светог Саве, позивамо вас да Господу и Мајци Божјој вечерас упутимо усрдне молитве за оздрављење митрополита бачког г. Иринеја", наведено је у апелу СПЦ.
Посебна молитва за његово оздрављење служена је и у свим храмовима Епархије бачке.
Митрополит Иринеј, рођен као Мирко Буловић 1947. године у Станишићу, један је од најистакнутијих великодостојника Српске православне цркве.
Његово здравствено стање изазвало је забринутост међу вјерницима, који се надају његовом опоравку.
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