Бившој супрузи пријетио смрћу, затражен притвор због страха да ће довршити дјело

Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво у Бијељини затражило је одређивање једномјесечног притвор за А.Б. осумњиченом да је преко апликације ”Месинџер” пријетио бившој супрузи.
У ОЈТ Бијељина наводе да је А.Б. осумњичен да је починио кривично дјело насиље у породици или породичној заједници.
”Постоји основана сумња да је А. Б. у недјељу 8. новембра око 21.30 часова преко апликације ”Месинџер” са свог корисничког налога, позвао бившу супругу и упутио јој озбиљну пријетњу по живот, чиме је угрозио њено спокојство и која због тога осјећа страх за своју безбједност”, саопштило је ОЈТ Бијељина.
Додају да је притвор предложен због нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени боравком на слободи довршити кривично дјело којим пријети.
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