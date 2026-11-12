У средњој школи стигла пријетећа порука о постављеној бомби

Аутор:АТВ редакција
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У Средњој електротехничкој школи у Тузли јуче, 11. новембра 2026. године, извршена је евакуација након што је на службену е-маил адресу школе стигла пријетећа порука о наводно постављеној експлозивној направи.
Како је саопштено из МУП-а ТК, случај је пријављен Полицијској управи Тузла, односно Полицијској станици Центар, око 16:30 сати.
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Одмах по запримању пријаве полицијски службеници изашли су на терен и извршили евакуацију школског објекта како би се осигурала сигурност ученика, наставника и осталог особља.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, а у провјерама су учествовали припадници Полицијске станице Центар, Одјељења криминалистичке полиције ПУ Тузла и Одсјека за контрадиверзиону заштиту Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а ТК.
Након обављених полицијских провјера утврђено је да је дојава о постављеној експлозивној направи била лажна.
Полиција је, под надзором надлежног кантоналног тужиоца, наставила активности на документовању и расвјетљавању овог случаја.
Како је наведено из МУП-а ТК, ријеч је о кривичном дјелу „Злоупотреба знака за помоћ и опасност“.
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За сада није саопштено ко је послао пријетећи е-маил, а полицијски службеници предузимају мјере с циљем откривања одговорне особе, преноси ЦрнаХроника.
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