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У средњој школи стигла пријетећа порука о постављеној бомби

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АТВ редакција
12.11.2026 10:30

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Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

У Средњој електротехничкој школи у Тузли јуче, 11. новембра 2026. године, извршена је евакуација након што је на службену е-маил адресу школе стигла пријетећа порука о наводно постављеној експлозивној направи.

Како је саопштено из МУП-а ТК, случај је пријављен Полицијској управи Тузла, односно Полицијској станици Центар, око 16:30 сати.

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Одмах по запримању пријаве полицијски службеници изашли су на терен и извршили евакуацију школског објекта како би се осигурала сигурност ученика, наставника и осталог особља.

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, а у провјерама су учествовали припадници Полицијске станице Центар, Одјељења криминалистичке полиције ПУ Тузла и Одсјека за контрадиверзиону заштиту Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а ТК.

Након обављених полицијских провјера утврђено је да је дојава о постављеној експлозивној направи била лажна.

Полиција је, под надзором надлежног кантоналног тужиоца, наставила активности на документовању и расвјетљавању овог случаја.

Како је наведено из МУП-а ТК, ријеч је о кривичном дјелу „Злоупотреба знака за помоћ и опасност“.

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За сада није саопштено ко је послао пријетећи е-маил, а полицијски службеници предузимају мјере с циљем откривања одговорне особе, преноси ЦрнаХроника.

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Тагови :

Средња школа

дојава о бомби

евакуација

МУП Тузланског кантона

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