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Лакташанин из изнајмљеног стана однио ствари

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АТВ редакција
12.11.2026 10:13

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Лакташанин из изнајмљеног стана однио ствари
Фото: АТВ

Лакташанин А.М. лишен је слободе због постојања основа сумње да је починио кривично дјело утаја из члана 229. Кривичног законика Републике Српске.

Наиме, власник стана из Бањалуке, који је са лицем А.М. склопио уговор о закупу непокретности, пријавио је надлежној полицијској станици 9. новембра да у стану недостају предмети који су закупцу били повјерени на кориштење и чување.

Током криминалистичке обраде, код лица А.М. пронађени су и привремено одузети предмети који потичу из наведеног кривичног дјела.

Након комплетирања и документовања предмета, Окружном јавном тужилаштву Бањалука биће достављен извјештај против лица А.М. о почињеном кривичном дјелу.

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Тагови :

хапшење

ПУ Бањалука

МУП Републике Српске

Црна хроника

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