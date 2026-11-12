Лакташанин из изнајмљеног стана однио ствари

Аутор:АТВ редакција
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Лакташанин А.М. лишен је слободе због постојања основа сумње да је починио кривично дјело утаја из члана 229. Кривичног законика Републике Српске.
Наиме, власник стана из Бањалуке, који је са лицем А.М. склопио уговор о закупу непокретности, пријавио је надлежној полицијској станици 9. новембра да у стану недостају предмети који су закупцу били повјерени на кориштење и чување.
Током криминалистичке обраде, код лица А.М. пронађени су и привремено одузети предмети који потичу из наведеног кривичног дјела.
Након комплетирања и документовања предмета, Окружном јавном тужилаштву Бањалука биће достављен извјештај против лица А.М. о почињеном кривичном дјелу.
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