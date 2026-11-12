Ухапшени у акцији "Вртлог" предати ПОСКОК-у

Коментари:0
У надлежност ПОСКОК-а предато је 15 осумњичених који су јучер ухапшени у акцији "Вртлог".
Подсјећамо, у склопу ове акције ухапшена је криминална организација Мухарема Смајловића Ћеле.
Акција је проведена јуче, а осим Смајловића ухапшени су Самра Ефендић, супруга Смајловића, Недим Софтић, Елдар Алајбеговић, Елдар Делић, Хадис Фетић, Алдин Порча, Един Џеџибег, Селма Богућанин.
Хроника
Незгода у Лакташима: Ухапшен возач, имао 2,63 промила
У овој акцији је ухапшено 13 особа на подручју Зеничко-добојског и два на подручју КС.
Заплијењено је 150 килограма дроге и 83 литра уља намијењеног за производњу амфетамина.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму