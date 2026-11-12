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Ухапшени у акцији "Вртлог" предати ПОСКОК-у

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12.11.2026 10:26

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Ухапшени у акцији "Вртлог" предати ПОСКОК-у
Фото: Youtube / Printscreen / Avaz

У надлежност ПОСКОК-а предато је 15 осумњичених који су јучер ухапшени у акцији "Вртлог".

Подсјећамо, у склопу ове акције ухапшена је криминална организација Мухарема Смајловића Ћеле.

Акција је проведена јуче, а осим Смајловића ухапшени су Самра Ефендић, супруга Смајловића, Недим Софтић, Елдар Алајбеговић, Елдар Делић, Хадис Фетић, Алдин Порча, Един Џеџибег, Селма Богућанин.

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У овој акцији је ухапшено 13 особа на подручју Зеничко-добојског и два на подручју КС.

Заплијењено је 150 килограма дроге и 83 литра уља намијењеног за производњу амфетамина.

(Дневни аваз)

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Тагови :

ПОСКОК

Акција Вртлог

хапшење

акција полиције

Акција ФУП

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