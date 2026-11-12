Хаос у Ормуском мореузу: Онеспособљена два нафтна супертанкера

Аутор:АТВ редакција
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Два нафтна супертанкера онеспособљена су за даљу пловидбу након двије снажне експлозије, пошто су посаде игнорисале упозорења да не користе неодобрен правац кретања у Ормуском мореузу, саопштила је Револуционарна гарда Ирана.
Два нафтна супертанкера онеспособљена су за даљу пловидбу након двије снажне експлозије, пошто су посаде игнорисале упозорења да не користе неодобрен правац кретања у Ормуском мореузу, саопштила је Револуционарна гарда Ирана.
У саопштењу се наводи да су два танкера захваћена експлозијама након што су наишла на поморске мине.
Морнарица Гарде у ранијим мјесецима сукоба са Америком и Израелом, који је почео у фебруару, објављивала је када је директно гађала танкере.
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Морнарица сада саопшти када танкере захвати пожар по удару на поморске мине приликом кориштења неовлаштеног правца кретања у јужном дијелу Ормуског мореуза, пише Срна.
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