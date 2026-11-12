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Хаос у Ормуском мореузу: Онеспособљена два нафтна супертанкера

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АТВ редакција
12.11.2026 10:19

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Моторни чамац пролази поред трговачких бродова који су, чини се, усидрени у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 6. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Два нафтна супертанкера онеспособљена су за даљу пловидбу након двије снажне експлозије, пошто су посаде игнорисале упозорења да не користе неодобрен правац кретања у Ормуском мореузу, саопштила је Револуционарна гарда Ирана.

Два нафтна супертанкера онеспособљена су за даљу пловидбу након двије снажне експлозије, пошто су посаде игнорисале упозорења да не користе неодобрен правац кретања у Ормуском мореузу, саопштила је Револуционарна гарда Ирана.

У саопштењу се наводи да су два танкера захваћена експлозијама након што су наишла на поморске мине.

Морнарица Гарде у ранијим мјесецима сукоба са Америком и Израелом, који је почео у фебруару, објављивала је када је директно гађала танкере.

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Морнарица сада саопшти када танкере захвати пожар по удару на поморске мине приликом кориштења неовлаштеног правца кретања у јужном дијелу Ормуског мореуза, пише Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Експлозија

Иран

танкер

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