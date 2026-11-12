Брату Виктора Орбана одређен притвор

Аутор:АТВ редакција
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Мађарски суд одредио је једномјесечни притвор Арону Орбану, брату бившег премијера Мађарске Виктора Орбана, због сумње на кријумчарење миграната, објавила је агенција МТИ.
Арон Орбан и још троје људи ухапшени су у понедјељак, 9. новембра, у заједничкој акцији Националног истражног бироа (NNI), Националне канцеларије за поврат и заштиту имовине (НВВХ) и Европола.
За шта се сумњичи брат Виктора Орбана?
Брат бившег премијера Виктора Орбана и његови сарадници осумњичени су за трговину људима почињену на начин комерцијалне и криминалне завјере.
Према наводима истражитеља, осумњичени су дјеловали као дио криминалне организације која се бавила трговином људима и сумња се да од 2022. године помогли да више од 100 вијетнамских држављана добију визе, за шта су од њих узимали накнаду за регрутовање, преноси Танјуг.
Национални истражни биро заједно са НВВХ, извршио је у понедјељак ујутру претресе кућа на неколико локација у Будимпешти, Фоту и Дунакесију. Поред притварања осумњичених, полиција је заплијенила сву опрему, документа и електронске податке који би могли да послуже као доказ у случајевима трговине људима и корупције.
Главно тужилаштво у Будимпешти поднијело је захтјев за хапшење сва четири осумњичена. Наведено је да је кривично дјело које се ставља на терет осумњиченима од изузетног материјалног значаја, а казна која се може изрећи ако се докаже - од пет до десет година затвора - је висока. Поред тога, на основу расположивих података, осумњичени имају широке контакте у иностранству.
Виктор Орбан је реаговао на братово привођење у понедјељак, оптуживши актуелну мађарску владу да на тај начин покушава да уклони политичке противнике.
"Мета сам ја, мој брат је само оруђе", написао је Орбан на друштвеним мрежама.
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