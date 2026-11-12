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Акција "Сјена 2": Подигнута оптужница против Предрага Иванића

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АТВ редакција
12.11.2026 10:29

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Спровођење Предрага Иванића ухапшеног у акцији "Сјена 2".
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Предрага Иванића (28) осумњиченог за превару и тешке крађе у акцији „Сјена 2”, са приједлогом за одређивање мјере притвора.

Према наводима из оптужнице, Иванић је 3. и 9. новембра 2026. године у Лакташима, користећи физичку снагу и погодан алат, проваљивао у куће одакле је отуђио моторну пилу, алат и мобилни телефон. Такође, терети се да је 7. новембра у Бањалуци довео у заблуду оштећену Б.Д. и присвојио њен новац.

Мјера притвора предложена је на основу члана 197. став 1. тачка в. Закона о кривичном поступку Републике Српске, због постојања нарочитих околности које указују на бојазан да би осумњичени могао поновити кривично дјело.

Оптужница је заједно са приједлогом за притвор прослијеђена на потврђивање Основном суду у Бањалуци.

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Тагови :

Акција Сјена

Предраг Иванић

Предложен притвор

Оптужница

Коментари (2)

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