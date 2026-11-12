Осуђиван за силовање, крађе, дрогу: Ко је Ћело ухапшен у акцији "Вртлог"?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мухарем Смајловић, познатији као Ћело, који је 11. новембра ухапшен у великој полицијској акцији "Вртлог", одраније је познат полицији и правосуђу у БиХ. Иза њега су пресуде за силовање, крађе аутомобила, изнуде и трговину дрогом, а због помагања криминалној групи с којом је повезиван осуђен је и један полицајац.
Смајловић је ухапшен у акцији проведеној под надзором Посебног одјела Федералног тужилаштва ФБиХ за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала (ПОСКОК).
Сумњичи се да је организовао криминалну групу која се бавила трговином наркотицима и прањем новца.
Како пише Аваз, Смајловић је у марту 2016. године правоснажно осуђен на три године и четири мјесеца затвора због крађа аутомобила и изнуда.
Међутим, почетком 2019. године објављено је да, готово три године након правоснажности пресуде, још није био упућен на издржавање затворске казне.
Смајловић је осуђен и на годину затвора због силовања на подручју Витеза у фебруару 2015. године.
Према тадашњим информацијама, оштећена је пријавила да јој је пријетио и силовао је, а Смајловић је након доласка полиције покушао побјећи.
Хроника
Ухапшени у акцији "Вртлог" предати ПОСКОК-у
У јуну 2016. године Општински суд у Зеници осудио га је на још годину затвора због трговине наркотицима.
Један од случајева у којима се помињало Смајловићево име повезан је са зеничким полицајцем Адмиром Арнаутом, који је осуђен на двије године и четири мјесеца затвора због помагања криминалној групи.
Арнаут је члановима групе одавао информације о полицијским активностима, помагао им у прикривању кривичних дјела и савјетовао их како да униште трагове након крађа аутомобила. Такође им је набављао оружје.
До почетка 2019. године Арнаут је већ био одслужио своју затворску казну, док Смајловић тада још није био упућен на издржавање казне од три године и четири мјесеца.
Смајловић је поново ухапшен у јануару 2020. године у сарајевском насељу Мојмило, након полицијске потјере у Олимпијској улици.
Заједно с њим ухапшен је Слободан Самарџија са Сокоца, а полиција је пронашла два раније украдена аутомобила, шкоду октавију из Зенице и голф 5 из Какња.
Њих двојица тада су довођени у везу с већим бројем крађа аутомобила, првенствено голфова и шкода.
Смајловић је био међу ухапшенима и у полицијској акцији "Голф" у августу 2015. године, усмјереној на сузбијање организованих крађа возила.
Посљедње хапшење услиједило је 11. новембра у акцији "Вртлог", у којој је ухапшено 15 особа осумњичених за организовани криминал.
Према наводима истражилаца, група је дјеловала од јануара до новембра 2026. године, а њени чланови набављали су амфетамин, МДМА и марихуану у Сарајеву и превозили их у Зеницу ради даље продаје.
Истражиоци сумњају и да је новац зарађен продајом наркотика кориштен за куповину аутомобила, који су регистровани на друге особе како би се прикрило поријекло новца.
Током акције одузето је више од 100.000 КМ готовине, девет аутомобила, мотоцикл и оружје, док је у досадашњим активностима заплијењено око 150 килограма дроге и 83 литра уља које се користи у производњи амфетамина, пише Дневни аваз.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму