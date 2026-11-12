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Добре вијести за возаче: Појефтињује гориво у БиХ

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АТВ редакција
12.11.2026 12:21

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Пумпа
Фото: АТВ

Пад цијена на свјетском тржишту отвара простор за ниже цијене на пумпама, али ће појефтињење зависити од набавних цијена деривата и потрошње постојећих залиха.

Пад цијена нафте на свјетском тржишту могао би донијети олакшање и возачима у Босни и Херцеговини. Према процјенама из доступне рачунице, дизел би могао појефтинити за 15 до 20 фенинга по литру, а бензин за десет до 15 фенинга.

Нафта типа Брент, која се почетком новембра кретала око 107 долара по барелу, према наведеним подацима пала је на приближно 91,75 долара. То је пад од око 14 одсто, али се исти проценат појефтињења не може очекивати на домаћим пумпама.

Уколико би дошло до процијењеног снижења, просјечна цијена дизела од 3,81 КМ могла би пасти на приближно 3,61 до 3,66 КМ по литру. Бензин Супер 95, чији се просјек у достављеним подацима креће око 3,23 до 3,24 КМ, могао би се приближити цијени од 3,10 КМ.

Ипак, оваква рачуница представља оквирну процјену, а не потврђену најаву нових цјеновника.

Цијене на пумпама не прате директно цијену сирове нафте, него зависе и од котација готових деривата на медитеранском тржишту, трошкова транспорта и набавке те маржи дистрибутера.

На коначну цијену значајно утичу и фиксни намети. Према наведеној структури, у литру дизела уграђено је 0,70 КМ акцизе и путарина, а у литру бензина 0,75 КМ.

На цијену се обрачунава и ПДВ од 17 одсто, па пад вриједности сирове нафте не значи једнако процентуално снижење горива.

Могући ефекти на домаћим пумпама очекују се након потрошње залиха набављених по вишим цијенама. Према изнесеној процјени, то би могло бити у наредних десет до 15 дана, уколико се ниже набавне цијене задрже и дистрибутери их пренесу на купце, преноси Српскаинфо.

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Тагови :

Цијене горива

пад цијене горива

бензин

Појефтињење

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