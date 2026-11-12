Више од три милиона људи учествовало у протестима

Аутор:АТВ редакција
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Више од три милиона Шпанаца изашло је јуче на улице градова у склопу, углавном, мирног општег штрајка покренутог због све јаче стамбене кризе, саопштено је данас из синдиката.
Радници су, упркос олујом невремену, изашли на протесте и највећи маршеви одржани су у Мадриду, Барселони и другим градовима.
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Током вечери избили су сукоби између појединих демонстраната и полиције у Барселони. Тензије су биле повишене и у Мадриду, гдје је полиција употријебила метке од пјене, сузавац и бибер спреј како би растјерала демонстранте окупљене око трга Плаза де Еспања.
Полиција је саопштила да је ухапшено најмање 115 лица широм Шпаније због инцидената повезаних са општим штрајком, укључујући блокаду канцеларија и индустријских погона.
Шпанска политичка коалиција Сумар позвала је министра унутрашњих послова Фернанда Грандеа Маласку да поднесе оставку због, како се наводи, претјераног и непропорционалног одговора полиције.
Шпански МУП саопштио је да је Маласка наредио покретање истраге о пријављеним инцидентима.
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Јуче је одржан први општи штрајк од 2012. године када су били протести због мјера штедње.
Синдикат станара саопштио је да је више од три милиона људи, укључујући раднике, студенте, пензионере, станаре и незапослена лица, учествовало у протестима због повећаних станарина и деложација.
(Срна)
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