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Општина даје љекарима 10.000 евра: Ево који је главни услов

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АТВ редакција
12.11.2026 11:18

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Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Хрватска општина Свети Иван Жабно расписала је јавни позив за додјелу новчане помоћи љекарима опште и породичне медицине, са циљем да подстакне њихово запошљавање и задржавање у локалним ординацијама и становницима обезбиједи доступну и континуирану примарну здравствену заштиту.

Љекари који раде у овој општини могу да остваре право на 10.000 евра нето једнократне подстицајне накнаде, а рок за подношење захтјева истиче данас, 12. новембра 2026. године.

Реч је о мјери којом Општина жели да подстакне запошљавање и задржавање љекара у локалним ординацијама и становницима осигура доступност здравствене заштите.

Ко може да добије 10.000 евра?

Право на новчану помоћ имају љекари опште и породичне медицине старости до 35 година, који су запослени на неодређено вријеме, са пуним радним временом у ординацији на подручју општине Свети Иван Жабно.

Сви наведени услови морају бити испуњени већ на дан подношења захтјева. Љекар такође мора да остане запослен под истим условима у тренутку доношења одлуке, потписивања уговора и исплате помоћи.

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Накнада износи 10.000 евра нето за цјелокупан трогодишњи период, а не за сваку годину посебно. Општина обезбјеђује и средства за припадајуће порезе и доприносе, тако да кориснику на рачун стиже пун нето износ.

Новац се исплаћује одједном, али постоји важан услов

Љекар који оствари право на помоћ мора да се обавеже да ће најмање три године остати запослен на неодређено вријеме и са пуним радним временом у ординацији у Светом Ивану Жабну. Трогодишњи период почиње да тече од дана потписивања уговора са Општином.

Уколико радни однос престане прије истека уговореног периода, корисник је дужан да врати сразмјерни дио примљене накнаде, у зависности од тога колико је времена преостало до истека уговорне обавезе.

Корисник коме је помоћ одобрена мора да потпише уговор са Општином у року од 15 дана од пријема одлуке и позива за потписивање. Након тога, у року од осам дана од закључења уговора, мора да достави јавнобележнички овјерену бланко меницу као гаранцију за евентуални повраћај новца.

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Новчана помоћ исплаћује се једнократно, у року од 30 дана од испуњења услова за исплату, а најкасније до 31. децембра 2026. године.

Пријаве се завршавају данас у 15 часова

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу, уз сљедећу документацију:

  • Копију уговора о раду на неодређено вријеме и са пуним радним временом.
  • Потврду Хрватског завода за пензијско осигурање о радноправном статусу, не старију од 30 дана.
  • Копију личне карте.
  • Потврду банке са бројем текућег рачуна (ИБАН).

Уколико подаци о радном мјесту и запослењу нису јасно видљиви из остале документације, потребно је приложити и потврду послодавца.

Захтјеви се достављају лично или препорученом поштом на адресу: Општина Свети Иван Жабно, Трг Карла Лукаша 11, 48214 Свети Иван Жабно, уз назнаку: “НЕ ОТВАРАТИ - захтјев за подстицајну накнаду докторима опште/породичне медицине”.

За личну предају рок истиче данас у 15 часова, док се за захтјеве послате препорученом поштом благовременост утврђује према датуму предаје пошиљке поштанском оператору. Пошиљка мора бити предата најкасније 12. новембра, преноси Пословни.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Једнократна помоћ

љекари

доктори

Паре

Хрватска

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