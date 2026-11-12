Познато коме је припала имовина Боре Чорбе

Аутор:АТВ редакција
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Двије године су прошле откако је јавност остала без легендарног фронтмена Рибље чорбе, Боре Ђорђевића, који је преминуо након лавовске борбе са опструктивном болешћу плућа.
Ипак, детаљи о његовим посљедњим данима и одлукама и даље привлаче велику пажњу, а посебно питање садржаја тајног тестамента.
Када је осјетио да му је здравствено стање озбиљно нарушено, Бора Чорба је у посљедњем тренутку, пред сам одлазак у болницу, одлучио да ништа не препушта случају. У строгој тајности саставио је тестамент, али је о свему унапријед отворено разговарао са супругом и дјецом, за које је био бескрајно везан, пише Блиц.
Иако су се његови насљедници одавно обезбиједили и воде сопствене животе, Бора је донио одлуку да све што има остави управо њима. Ипак, реченица коју је упутио супрузи непосредно прије хоспитализације посебно је одјекнула: „Они од мене имају све, а ти знаш шта ти је чинити даље ако дође до неких изненадних ситуација“.
"Постхумна признања ми не значе ништа. Поред расподјеле имовине, музичар је за живота имао јасан став о наградама које долазе прекасно. Истицао је да му постхумна признања не значе много, јер тада више неће бити ту да то зна.
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Његова највећа жеља била је да признања доживи за живота у родном Чачку - граду који је за њега представљао чисту емоцију и у који је планирао да се врати „застално“. Желио је да једна улица у Чачку понесе његово име, док је кроз осмијех подсећао да у београдском Зоолошком врту већ има стазу под називом „Борино сокаче“.
Бора је посљедњих година живио у Словенији, а његов колега каже да га је рад одржавао у животу.
"Радили смо стално, то га је држало у животу. Тежак је то период за све нас емотивно, а то што смо оставили на бини људима који су долазили да нас слушају, то је Бора. Био је свјестан свега, ја често кажем – да имам три одсто љубави и воље за животом као он, био бих ко зна гдје. Колико смо ми њега напајали енергијом и свиркама, толико је и он нас. Невјероватно колико је енергије имао, мислим да ће још дуго времена проћи док не престанемо да се окрећемо и говоримо ‘ево га, сад ће доћи’. Тешко је, остајем без ријечи. Осврћемо се константнo", рекао је он.
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