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Пацијент који је примио вакцину против рака завршио лијечење: Нису примјећене метастазе

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АТВ редакција
12.11.2026 10:41

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Вакцина вакцинација вирус зараза
Фото: Pexels/https://kaboompics.com/

Научни директор Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Н. Ф. Гамалеја" Александар Гинцбург изјавио је данас да код првог пацијента који је примио руску вакцину против рака нису откривене метастазе.

"Он је већ завршио лијечење. Сада је под редовним надзором љекара кога ће посјећивати сваког мјесеца. Такво праћење трајаће три године", рекао је Гинцбург у интервјуу за лист "Газета.ру", преносе РИА Новости.

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Директор Националног медицинског истраживачког центра за радиологију при Министарству здравља Русије Андреј Каприн обавља пацијенту компјутеризовану томографију (ЦТ) веома високе резолуције, са прецизношћу до десетих дијелова милиметра.

"Код њега је све у реду. Према јучерашњим резултатима, нису откривене било какве нове промјене на ткиву", навео је он.

Вакцина против рака, заснована на технологији информационе РНК (мРНК), усмјерава имунски систем тако да сам препознаје и уништава малигне туморе и метастазе.

За сваког пацијента развија се индивидуални препарат на основу његових генетских података, будући да не постоје два идентична тумора, објаснио је Гинцбург.

Вакцина "НеоОнковак" први пут је примјењена у априлу ове године код пацијента обољелог од меланома коже.

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Пројекат је развијен у сарадњи Националног медицинског истраживачког центра за радиологију и Истраживачког центра "Н. Ф. Гамалеја".

(Танјуг)

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