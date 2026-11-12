Директорка болнице у којој је умро Периш поднијела оставку

Аутор:АТВ редакција
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Директорка Психијатријске клинике Свети Иван на Јанкомиру, Мајда Грах, поднијела је оставку јутрос, открио је градоначелник Загреба Томислав Томашевић на сједници Градске скупштине.
Томашевић је изразио саучешће породици и пријатељима преминулог Кристијана Јосипа Периша.
Оставка долази непосредно након што је здравствена инспекција утврдила озбиљне недостатке у лијечењу 32-годишњег Периша, који је преминуо 21. октобра док је био физички везан у Клиници.
Инспекција је утврдила да поступци нису спроведени у складу са прописаним протоколом и да је било неправилности у њиховој документацији.
Посебно су проблематични поступци болничке управе. Грах је сазнала за Перишову смрт исте вечери, али је снимак надзорних камера прегледан тек 4. новембра, скоро двије недјеље касније. Према њеним ријечима, тада је први пут примијетила непримјерено понашање медицинског особља. Полиција је снимак примила 6. новембра.
Инспекторат је такође саопштио да је Грах изјавила да није знала да је морала да пријави такав догађај Министарству здравља. Такође је упозорено на недовољан број обука особља и најављено даље утврђивање одговорности руководства и Управног одбора Клинике.
Четири медицинска техничара налазе се у притвору због сумње да су починили тешко убиство Периша.
Адвокат породице је 23. октобра поднио кривичну пријаву Државном тужилаштву и затражио инспекцијски надзор. Инспекторат је пријаву примио 26. октобра, али питање какве је радње предузео након тога остаје отворено, преноси Индекс.
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