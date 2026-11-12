Због ових грешака кисели купус може да пропадне

Аутор:АТВ редакција
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Кисели купус може да пропадне и кад мислите да сте све урадили како треба, а да се то не би десило, довољно је да испратите неколико корака.
Када се једном поквари, цијела посуда купуса иде у смеће. Зато се исплати да посуду, расол и мјесто за чување одредите прије него што прве главице уђу у посуду.
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Кад киселите купус, важно је да изаберете праву посуду. Најбоље су глинене, дрвене или стаклене посуде. Металне и пластичне се не препоручују јер могу да оксидирају, а то се осјети у купусу.
Посуде у којима киселите купус морају да буду чисте и суве. Прие употребе их исперите топлом водом, содом бикарбоном и сирћетом. Затим их добро осушите и провјерите да немају пукотине или огреботине. Овај корак траје свега неколико минута, а штити цијели посао који слиједи.
У очишћене посуде ређајте купус и прелијте га расолом тако да буде потпуно покривен. Прије него што затворите посуду, додајте мало шећера или меда. Оба састојка помажу да се сачува киселост, а купусу дају и љепши укус.
Довољна је мала количина. Циљ није да купус постане сладак, него да киселост остане уједначена, а укус пун. Зато шећер или мед додајте прије него што затворите посуду, а не касније.
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Да би се купус укиселио и да се не би покварио, морате га чувати на правом мјесту. Посебно су важна ова три услова.
Кисели купус најбоље се чува на 0-5 степени Целзијуса. Када је топлије, купус може превише да се укисели или да се осуши. Када је хладније, може да се смрзне или да изгуби својства.
Купус је боље држати у мраку, јер свјетлост може да поквари његову боју и укус. Не остављајте га на директном сунцу нити близу лампе или другог извора вјештачког свјетла.
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Киселом купусу треба довољно влаге. Не чувајте га на сувим или проветреним мјестима. Повремено провјерите и ниво сланог раствора у посудама, па га долијте ако је потребно.
(СуперЖена)
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