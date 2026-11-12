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Због ових грешака кисели купус може да пропадне

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АТВ редакција
12.11.2026 10:04

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Због ових грешака кисели купус може да пропадне
Фото: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Кисели купус може да пропадне и кад мислите да сте све урадили како треба, а да се то не би десило, довољно је да испратите неколико корака.

Када се једном поквари, цијела посуда купуса иде у смеће. Зато се исплати да посуду, расол и мјесто за чување одредите прије него што прве главице уђу у посуду.

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Кад киселите купус, важно је да изаберете праву посуду. Најбоље су глинене, дрвене или стаклене посуде. Металне и пластичне се не препоручују јер могу да оксидирају, а то се осјети у купусу.

Посуде у којима киселите купус морају да буду чисте и суве. Прие употребе их исперите топлом водом, содом бикарбоном и сирћетом. Затим их добро осушите и провјерите да немају пукотине или огреботине. Овај корак траје свега неколико минута, а штити цијели посао који слиједи.

Састојак због ког ће кисели купус бити укуснији

У очишћене посуде ређајте купус и прелијте га расолом тако да буде потпуно покривен. Прије него што затворите посуду, додајте мало шећера или меда. Оба састојка помажу да се сачува киселост, а купусу дају и љепши укус.

Довољна је мала количина. Циљ није да купус постане сладак, него да киселост остане уједначена, а укус пун. Зато шећер или мед додајте прије него што затворите посуду, а не касније.

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Кисели купус се квари на погрешном мјесту

Да би се купус укиселио и да се не би покварио, морате га чувати на правом мјесту. Посебно су важна ова три услова.

Температура од 0 до 5 степени

Кисели купус најбоље се чува на 0-5 степени Целзијуса. Када је топлије, купус може превише да се укисели или да се осуши. Када је хладније, може да се смрзне или да изгуби својства.

Тамно мјесто, даље од свјетла

Купус је боље држати у мраку, јер свјетлост може да поквари његову боју и укус. Не остављајте га на директном сунцу нити близу лампе или другог извора вјештачког свјетла.

Влага и расол који се допуњује

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Киселом купусу треба довољно влаге. Не чувајте га на сувим или проветреним мјестима. Повремено провјерите и ниво сланог раствора у посудама, па га долијте ако је потребно.

(СуперЖена)

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