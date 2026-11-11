Укус који се памти: Рецепт за домаћу сарму славног кувара

Чим стигну хладнији дани, многима је прва асоцијација на омиљено домаће јело управо сарма.
Мирис киселог купуса, мљевеног меса и зачина који се шири кухињом буди успомене на породична окупљања и недјељне ручкове.
Сарма је једно од оних традиционалних јела којима се увијек радо враћамо, а многи ће без размишљања рећи да им је управо она омиљено јело.
Посебно прија током јесени и зиме, када се најчешће припрема у већим количинама, јер, како многи тврде, још је укуснија када се подгрије наредног дана.
Ако желите да припремите савршену домаћу сарму, доносимо вам рецепт познатог кувара Стева Карапанџе, чији су кулинарски савјети и специјалитети обиљежили генерације, преноси Дан.
Који су састојци потребни за сарму Стеве Карапанџе?
- 1 кг киселог купуса
- 500 г мијешаног мљевеног меса
- 100 г риже
- 1 главица црног лука
- 2 чена бијелог лука
- 1 јаје
- 50 г панцете
- Сува ребарца
- Кобасица
- 1 кашика мјешавине зачина с поврћем
- 1 кашичица слатке мљевене паприке
- Љута мљевена паприка, по укусу
- 2 кашике концентрата парадајза
- 1 ловоров лист
- Свјежи першун
- Со и бибер, по укусу
Састојци за запршку
- Сунцокретово уље
- 1 главица црног лука
- 1 чен бијелог лука
- 1 кашичица слатке мљевене паприке
Како се припрема домаћа сарма по овом рецепту?
- Рижу скувајте до пола, а за то вријеме на мало уља продинстајте црни лук. Када лук постане стакласт, додајте му насјецкани бијели лук, а по жељи можете додати и мало панцете исјечене на коцкице.
- Мљевено месо ставите у посуду, па додајте насјецкани першун, рижу, јаје, со, бибер, мјешавину зачина с поврћем и мало љуте мљевене паприке. Затим додајте динстани лук и све добро сједините.
- Припремите кисели купус тако што ћете одвојити листове, одстранити тврде дијелове и добро их испрати. Дио купуса исијеците на танке резанце.
- Сваки лист купуса напуните једном и по кашиком припремљеног фила, па пажљиво уролајте. Поступак понављајте док не потрошите сав фил.
- У шерпу у којој ћете кувати сарму ставите половину исјецканог купуса, а преко њега поређајте сарме, једну уз другу, тако да буду густо сложене.
- Преко сарми ставите ловоров лист, сува ребарца, кобасицу и друго суво месо по жељи. Све прекријте остатком исјецканог купуса.
- Додајте мало мљевене паприке и концентрат парадајза, па налијте водом тако да сви састојци буду прекривени.
- Сарму кувајте на лаганој ватри два до три сата, уз повремено доливање воде по потреби.
- Када је сарма готово кувана, припремите запршку. На мало сунцокретовог уља пропржите ситно насјецкани црни и бијели лук, па додајте слатку мљевену паприку. Све добро промијешајте и додајте у течност у којој се кувала сарма.
- Припремљеном запршком прелијте сарму и оставите да се још кратко крчка како би се укуси сјединили.
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