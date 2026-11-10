Пет ствари које свакодневно радите и непотребно трошите новац

Аутор:АТВ редакција
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Многи људи свакодневно праве ситне грешке у трошењу новца, а да тога нису ни свјесни. Куповина кафе успут, непотребно остављање укључених уређаја или бацање хране само су неке од навика које на крају мјесеца могу направити значајну разлику у кућном буџету.
Иако се појединачни издаци често чине занемарљивим, када се понављају из дана у дан, могу представљати озбиљан трошак. Добра вијест је да се неке од ових навика могу промијенити без великог одрицања.
Кафа за понијети, флашица воде или сок купљен у продавници можда не дјелују као велики трошак. Међутим, ако сваког радног дана купујете кафу, тај издатак се током мјесеца може значајно повећати.
Једноставно рјешење је да кафу припремите код куће и понесете је са собом. Исто важи и за воду, коју можете сипати у вишекратну флашицу.
Куповина без унапријед припремљеног списка често доводи до тога да у корпи заврше производи који вам заправо нису потребни.
Посебно је лако потрошити више новца када купујете гладни или када вас привуку производи на акцији.
Прије одласка у продавницу направите списак намирница и држите се планираног буџета. Тако ћете лакше избјећи импулсивне куповине.
Остаци ручка, поврће које заборавите у фрижидеру или намирнице којима истекне рок трајања представљају новац који дословно завршава у канти за смеће.
Један од начина да смањите овај трошак јесте да унапријед планирате оброке и редовно провјеравате шта имате у фрижидеру.
Намирнице које се прве морају потрошити ставите на видљиво мјесто, а остатке хране правилно чувајте и искористите за наредни оброк.
Телевизори, рачунари, пуњачи и други уређаји могу трошити одређену количину електричне енергије чак и када нису активно у употреби, ако остану у режиму приправности.
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Појединачна потрошња често је мала, али више уређаја који су стално укључени могу повећати укупну потрошњу.
Искључивање уређаја које не користите, када је то безбједно и практично, једноставна је навика која може помоћи у смањењу рачуна за струју.
Streaming платформе, апликације, чланарине и различити дигитални сервиси често се плаћају аутоматски сваког мјесеца.
Проблем настаје када заборавите да сте се претплатили на неку услугу или наставите плаћати нешто што више не користите.
Прегледајте своје банковне изводе и списак активних претплата. Откажите оне које вам нису потребне и провјерите да ли постоје повољнији пакети.
Штедња не мора значити одрицање од свега што волите. Понекад је довољно промијенити неколико свакодневних навика и обратити више пажње на ситне издатке.
Када се мали трошкови понављају сваког дана, током мјесеца и године могу прерасти у значајан износ.
Зато је први корак ка бољој контроли кућног буџета управо препознавање новца који трошимо, а да тога често нисмо ни свјесни.
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