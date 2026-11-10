Ако киселите купус у новембру, ово су идеални датуми

Аутор:АТВ редакција
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Сезона кисељења купуса увелико је у току, а многе домаћице ослањају се на провјерене трикове како би током цијеле зиме остао чврст, хрскав и укусан.
Поред квалитетног купуса, праве мјере соли и одговарајуће температуре, према старом народном вјеровању важан је и дан када почињете кисељење. Тако се у новембру 2026. поједини датуми сматрају посебно повољним за припрему омиљене зимнице.
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Према народном вјеровању, у новембру се за кисељење купуса посебно издвајају сљедећи датуми:
Од 3. до 7. новембра
27. и 28. новембар
Ови дани повезују се са опадајућом фазом Мјесеца, која се у појединим традиционалним календарима сматра повољном за овај посао. Насупрот томе, дани младог и пуног Мјесеца према истом вјеровању нису препоручљиви за кисељење.
Ипак, народно вјеровање није гаранција успјеха. Не постоје научни докази да Мјесечеве мијене одређују квалитет ферментације – много су важнији квалитет купуса, одговарајућа количина соли и услови у којима се кисели.
Ако киселите сјечени купус, потрудите се да тракице буду приближно исте дебљине како би се со равномјерније распоредила, а купус уједначено укиселио. Количину соли измјерите кухињском вагом умјесто да је додајете "од ока", нарочито када припремате већу количину зимнице.
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Испод посуде ставите дубљу тацну која ће прикупити евентуални вишак течности током ферментације. Када се процес заврши, кисели купус чувајте на хладном мјесту.
Ако се придржавате народних обичаја, забиљежите период од 3. до 7. новембра, као и 27. и 28. новембар. Мјесечев календар може бити дио породичне традиције, али за добар резултат пресудни су квалитетан купус, одговарајућа количина соли и правилни услови ферментације.
(ЖенаБлиц)
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