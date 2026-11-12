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Пијан пријетио супрузи ножем да ће је убити, па је давио пред кћерком

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АТВ редакција
12.11.2026 10:46

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Припадници Министарства унутрашњих послова у Барајеву ухапсили су С. Ј. (52) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици.

Како се сазнаје, стравична драма одиграла се у сриједу у породичној кући, када је осумњичени, након вербалне расправе са супругом Д. Ј. (41), узео нож и почео да јој пријети да ће је убити.

Насилник се ту није зауставио, већ је несрећну жену ухватио за врат и почео да је дави, а потом јој је задао и више удараца у предјелу главе. Оно што овај случај чини још тежим јесте чињеница да се читав напад одиграо пред очима њихове малољетне ћерке.

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Полиција је одмах по пријави изашла на лице мјеста и савладала осумњиченог. Приликом алкотестирања утврђено је да је С. Ј. у тренутку напада био у стању тешког пијанства, с обзиром на то да му је измјерено чак 3 промила алкохола у организму.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Младеновцу, које води истрагу о овом случају, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужиоцу на саслушање.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Барајево

хапшење

насиље у породици

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