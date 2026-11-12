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Спремите се за захлађење: Сњежне падавине стижу прије него што очекујемо

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АТВ редакција
12.11.2026 10:42

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Сније на грани зима хладноћа вријеме
Фото: Pexel/ Teagan Hunt

У Републици Српској данас и сутра биће вјетровито, уз ударе вјетра од 40 до 80 километара на час, који ће у вишим предјелима на западу и у Херцеговини бити и јачи, док ће у брдско-планинским предјелима сутра по подне почети да пада снијег.

На сјеверу ће дувати слаб до умјерен вјетар, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Херцеговини се од вечерас до суботе ујутру очекују обилније падавине.

Повремено ће бити и пљускова, уз интензивније падавине у кратком периоду, а укупно се очекује од 80 до 120 милиметара локално, у зонама јачих пљускова и више од 150 милиметара падавина.

У брдско-планинским предјелима сутра по подне, увече и током ноћи ка суботи, уз захлађење, почеће да пада снијег, уз формирање сњежног покривача.

У брдско-планинским предјелима до суботе ујутру очекује се од пет до 15 центиметара снијега, преноси Срна.

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