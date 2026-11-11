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Нови детаљи о Раселу Бренду: Полиција потврдила све

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АТВ редакција
11.11.2026 20:39

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Комичар и глумац Расел Бренд напушта Крунски суд у Саутерку у Лондону, петак, 30. октобра 2026. године, где је оптужен за силовање и сексуални напад на шест жена.
Фото: Таnjug/AP Photo/Kin Cheung

Британска полиција потврдила је да је 2014. године интервенисала у дому телевизијске продуценткиње Џемиме Голдсмит, након што је пријавила да ју је тадашњи партнер, британски глумац Расел Бренд, злостављао.

Полицијски службеници изашли су на адресу у Оксфордширу након пријаве о нападу.

У саопштењу је наведено да су полицајци обавили разговор са женом и да су, у складу са њеним жељама, омогућили глумцу да напусти ту адресу.

Голдсмит је на друштвеној мрежи Икс објавила видео-снимак у којем је испричала да ју је Бренд злостављао и над њом спроводио принудну контролу, због чега је морала да позове полицију.

Додала је да га тада није тужила јер се плашила утицаја који би медијска пажња могла да има на њену дјецу.

Њена објава услиједила је након што је 51-годишњи Расел Бренд у понедјељак осуђен на десет и по година затвора, пошто је проглашен кривим за силовање и сексуални напад.

Судија је приликом изрицања пресуде описао глумца као „сексуалног предатора“ који је злоупотребљавао свој статус славне личности.

(Б92)

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Тагови :

Расел Бренд

пресуда

Суђење

Полиција

видео снимак

Силовање

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