Нови детаљи о Раселу Бренду: Полиција потврдила све

Аутор:АТВ редакција
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Британска полиција потврдила је да је 2014. године интервенисала у дому телевизијске продуценткиње Џемиме Голдсмит, након што је пријавила да ју је тадашњи партнер, британски глумац Расел Бренд, злостављао.
Полицијски службеници изашли су на адресу у Оксфордширу након пријаве о нападу.
У саопштењу је наведено да су полицајци обавили разговор са женом и да су, у складу са њеним жељама, омогућили глумцу да напусти ту адресу.
Голдсмит је на друштвеној мрежи Икс објавила видео-снимак у којем је испричала да ју је Бренд злостављао и над њом спроводио принудну контролу, због чега је морала да позове полицију.
Додала је да га тада није тужила јер се плашила утицаја који би медијска пажња могла да има на њену дјецу.
Њена објава услиједила је након што је 51-годишњи Расел Бренд у понедјељак осуђен на десет и по година затвора, пошто је проглашен кривим за силовање и сексуални напад.
Судија је приликом изрицања пресуде описао глумца као „сексуалног предатора“ који је злоупотребљавао свој статус славне личности.
(Б92)
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