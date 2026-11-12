Банкомат вам је узео новац? Ево како да га вратите

Аутор:АТВ редакција
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Ако вам је рачун задужен, а новац није изашао из банкомата, не паничите - постоји начин да га вратите.
Иако оваква ситуација може бити непријатна, то не значи да су средства изгубљена, већ постоји јасна процедура за провјеру трансакције и повраћај новца.
Проблеми са банкоматима могу настати због техничког квара, прекида комуникације или неправилно извршене трансакције. Зато је важно знати како поступити, коме пријавити проблем и која права имате као корисник банкарских услуга.
Банкомати имају безбједносни механизам који омогућава да се непреузета готовина аутоматски врати у уређај. Код појединих банкомата то се догађа након приближно 20 секунди, али тачно вријеме зависи од уређаја и подешавања банке.
Забиљежите вријеме трансакције, локацију банкомата, назив банке и износ који сте покушали да подигнете. Сачувајте потврду о трансакцији или снимак екрана банкарске апликације на којем се види спорно задужење. Проблем пријавите банци чији је банкомат коришћен, чак и ако вам је картицу издала друга банка. То можете учинити у пословници, путем контакт-центра или званичним каналом за подношење приговора.
Препоручује се да приговор буде у писаном облику. Банка затим провјерава околности и, уколико утврди неправилност, треба да обезбиједи повраћај новца.
Банка је дужна да одговори на приговор у року од 15 дана од пријема. У изузетним околностима рок може бити продужен за додатних 15 дана, уз обавјештење кориснику о разлозима продужења. Важно је разликовати рок за одговор од времена потребног за повраћај средстава. Када се утврди неправилност, банка треба да поступи без непотребног одлагања.
Банкомат може задржати картицу због вишеструког погрешног уношења ПИН кода или ако је корисник не преузме на вријеме. Ако се уређај налази уз пословницу, обратите се запосленима. У супротном, контактирајте банку која је издала картицу. Уколико сумњате да би неко могао неовлашћено да је користи, затражите блокаду. ПИН код никада не саопштавајте другим особама, чак ни онима које нуде помоћ.
Пратите упутства на екрану и не удаљавајте се од банкомата док се трансакција не заврши. Чим уређај избаци новац, преузмите га, а провјерите и да ли сте узели картицу. Ако примијетите грешку или неуобичајено понашање банкомата, немојте понављати трансакцију без претходне провјере стања рачуна.
Чак и ако банкомат не исплати новац, а рачун буде задужен, средства нису нужно изгубљена. Важно је да проблем пријавите што прије, сачувате доказе и поднесете приговор како би банка провјерила трансакцију и, уколико се неправилност потврди, вратила новац, преноси Каматица.
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