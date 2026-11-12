Брисел уводи нове санкције Москви

Аутор:АТВ редакција
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ЕУ ће почетком наредне седмице одобрити нове санкције Русији, рекао је француски министар за европска питања Бенжамен Адад.
"Почетком наредне седмице увешћемо нове санкције Русији, и то против додатних фирми, 50 банака, а Француска је предложила већину казнених мјера. Наставићемо са економским притиском на Русију", изјавио је Адад.
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Он је осудио одлуку Русије да забрани улазак дописнику "Монда" Аријан Шемин, новинару и бившем дописнику из Москве Полу Гогу, те посланицима парламента Саши Улијеу и Артуру Делапортеу.
Француски министар спољних послова Жан Ноел Баро изјавио је раније да је то што Кремљ уводи забрану одговор на протјеривање из Француске у јулу наводног руског пропагандисте Ксеније Федорове и потврда њене повезаности са руским властима.
Срна
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