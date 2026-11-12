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Брисел уводи нове санкције Москви

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АТВ редакција
12.11.2026 11:14

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Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.
Фото: АТВ

ЕУ ће почетком наредне седмице одобрити нове санкције Русији, рекао је француски министар за европска питања Бенжамен Адад.

"Почетком наредне седмице увешћемо нове санкције Русији, и то против додатних фирми, 50 банака, а Француска је предложила већину казнених мјера. Наставићемо са економским притиском на Русију", изјавио је Адад.

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Он је осудио одлуку Русије да забрани улазак дописнику "Монда" Аријан Шемин, новинару и бившем дописнику из Москве Полу Гогу, те посланицима парламента Саши Улијеу и Артуру Делапортеу.

Француски министар спољних послова Жан Ноел Баро изјавио је раније да је то што Кремљ уводи забрану одговор на протјеривање из Француске у јулу наводног руског пропагандисте Ксеније Федорове и потврда њене повезаности са руским властима.

Срна

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Тагови :

Русија

Европска унија

санкције

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