Шта је била главна тема трилатералних преговора у Абу Дабију?

Аутор:АТВ редакција
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Учесници трилатералних преговора Русије, САД и Украјине у Абу Дабију разговарали су о стварању нове архитектуре безбједности у Европи, која би омогућила трајност будућих споразума и замјену садашњих тенденција ескалације мирном коегзистенцијом, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков.
"За разлику од претходних рунди, овог пута смо се у великој мјери усредсредили на перспективе формирања такве архитектуре безбједности у Европи и подручјима која се граниче са зоном садашњег сукоба, која би осигурала одрживост потенцијалног будућег договора и садашње тенденције "напетост и ескалацију" - замијенила коегзистенцијом", рекао је Рјабков за РТ.
Он је нагласио да је прерано говорити о обнови повјерења између страна након преговора.
"Сада није исправно говорити о обнови повјерења. Ми то питање не постављамо на тај начин",објаснио је руски дипломата.
Ипак, према његовој оцјени, уз одговарајућу политичку вољу могуће је изградити функционалан механизам сарадње, без илузија о томе шта је достижно, и истовремено избјећи неконтролисану ескалацију.
Говорећи о могућем укључивању европских земаља у преговоре о Украјини, Рјабков је упозорио да би такав корак могао да доведе до назадовања или потпуног осујећивања досадашњих дипломатских напора, које је оцијенио као корисне. Према његовим ријечима, европски лидери који инсистирају на учешћу у преговорима очигледно се осјећају запостављено, али нису у стању да прихвате руске приступе рјешавању украјинског сукоба.
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"Европске колеге данас не показују ни најмању жељу да испоље здрав разум", рекао је Рјабков, додајући да ће задатак америчких специјалних изасланика бити да утичу на ставове својих партнера, укључујући европске земље.
Он је навео да ће предсједник Русије Владимир Путин током данашњег сусрета директно пренијети америчким специјалним изасланицима основне руске оцјене и ставове, након чега ће, како је рекао, на њима бити да их објасне својим партнерима.
На питање да ли су у Абу Дабију разматрана и територијална питања, Рјабков је одговорио да је "цјелокупан дневни ред детаљно размотрен у различитим форматима", не износећи појединости о конкретним договорима.
Трилатерални преговори Русије, САД и Украјине одржани су 10. и 11. новембра у Абу Дабију, а Рјабков је био члан руске преговарачке делегације.
(Sputniknews.com)
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