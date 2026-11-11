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ЦИК БиХ: Могуће жалбе на одлуке о додјели, престанку и мировању мандата

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АТВ редакција
11.11.2026 14:13

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ЦИК БиХ: Могуће жалбе на одлуке о додјели, престанку и мировању мандата
Фото: АТВ

На одлуке о додјели, престанку и мировању мандата изабраних чланова органа власти у БиХ могуће је уложити жалбу у року од два дана од објављивања одлуке на званичној интернет-страници Централне изборне комисије БиХ, саопштено је из ове комисије.

Жалбе је могуће поднијети путем факса на број 033/251-329, електронске поште на адресу: контакт@избори.ба или лично у сједиште ЦИК-а у Сарајеву.

Из ЦИК-а су навели да ће све одлуке о додјели, престанку и мировању мандата бити објављене на званичној интернет страници.

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ЦИК је раније данас донио низ одлука о стављању мандата у мировање, те додијелио привремене замјенске мандате за више нивоа законодавне власти у БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ЦИК БиХ

жалба

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