Гориво у БиХ скупље него у Словенији

Аутор:АТВ редакција
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Од уторка, 10. новембра, у Словенији су на снази нове цијене бензина и дизела, а посебно се истиче бензин од 95 октана, који кошта 1,506 евра по литру, што је мање него на бројним бензинским пумпама у БиХ.
Дизел, истовремено, у Словенији кошта 1,848 евра по литри, што је опет знатно нижа цијена него на бројним продајним мјестима у БиХ.
Словеначка влада објавила је да су нове цијене резултат кретања цијена нафтних деривата на међународном тржишту и примјене постојеће формуле за израчун регулираних малопродајних цијена.
Нове цијене у Словенији важе од уторка, 10. новембра, до понедјељка, 16. новембра, показују подаци словеначког Министарства инфраструктуре и енергетике, преносе Независне.
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