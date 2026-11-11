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Гориво у БиХ скупље него у Словенији

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АТВ редакција
11.11.2026 13:19

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Пумпа
Фото: АТВ

Од уторка, 10. новембра, у Словенији су на снази нове цијене бензина и дизела, а посебно се истиче бензин од 95 октана, који кошта 1,506 евра по литру, што је мање него на бројним бензинским пумпама у БиХ.

Дизел, истовремено, у Словенији кошта 1,848 евра по литри, што је опет знатно нижа цијена него на бројним продајним мјестима у БиХ.

Словеначка влада објавила је да су нове цијене резултат кретања цијена нафтних деривата на међународном тржишту и примјене постојеће формуле за израчун регулираних малопродајних цијена.

Нове цијене у Словенији важе од уторка, 10. новембра, до понедјељка, 16. новембра, показују подаци словеначког Министарства инфраструктуре и енергетике, преносе Независне.

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Тагови :

Цијене горива

гориво

зашто је гориво скупо

цијена дизела

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