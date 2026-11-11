Ко је све добио дипломатске пасоше у 2026. години: Ово је комплетна листа

Аутор:АТВ редакција
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Министар иностраних послова БиХ, Елмедин Конаковић, изјавио је данас да не постоје никакве контраверзе око додјеле дипломатских пасоша БиХ у његовом мандату.
На конференцији за медије Конаковић је навео да су ти пасоши додијељени људима који су задужили БиХ по различитим основама, те да они нису носиоци било каквог дипломатских права или имунитета већ су им само олакшана путовања.
Прецизирао је да је његова претходница Бисера Турковић додијелила 12 дипломатских пасоша у свом мандату, а он 284.
Додао је да за неколико захтјева није удовољено јер нису испуњавали административне услове.
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