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Ко је све добио дипломатске пасоше у 2026. години: Ово је комплетна листа

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АТВ редакција
11.11.2026 15:55

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Ко је све добио дипломатске пасоше у 2026. години: Ово је комплетна листа
Фото: АТВ

Министар иностраних послова БиХ, Елмедин Конаковић, изјавио је данас да не постоје никакве контраверзе око додјеле дипломатских пасоша БиХ у његовом мандату.

На конференцији за медије Конаковић је навео да су ти пасоши додијељени људима који су задужили БиХ по различитим основама, те да они нису носиоци било каквог дипломатских права или имунитета већ су им само олакшана путовања.

Прецизирао је да је његова претходница Бисера Турковић додијелила 12 дипломатских пасоша у свом мандату, а он 284.

Додао је да за неколико захтјева није удовољено јер нису испуњавали административне услове.

Кому су додијељени дипломатски пасоши у 2026. години

Теодора Делипара — Спорт — 2026

Страхиња Ерић — Спорт — 2026

Марко Шљивић — Спорт — 2026

Нерман Фатић — Спорт — 2026

Јасмин Мехић — Спорт — 2026

Анур Мехић — Спорт — 2026

Алмедин Фетаховић — Спорт — 2026

Андреј Недић — Спорт — 2026

Томислав Бркић — Спорт — 2026

Марио Милеуснић — Спорт — 2026

Дајра Дураковић — Спорт — 2026

Билал Шуман — Спорт — 2026

Вицо Зељковић — Спорт — 2026

Динко Чеко — Спорт — 2026

Еман Кошпо — Спорт — 2026

Аднан Џемиџић — Спорт — 2026

Васо Мијановић — Спорт — 2026

Трифко Булут — Спорт — 2026

Нидал Челик — Спорт — 2026

Златан Бајрамовић — Спорт — 2026

Иван Беус — Спорт — 2026

Емир Карић — Спорт — 2026

Мартин Зломислић — Спорт — 2026

Нинослав Миленковић — Спорт — 2026

Тарик Мухаремовић — Спорт — 2026

Јасмин Колашинац — Спорт — 2026

Амар Мемић — Спорт — 2026

Ади Османовић — Спорт — 2026

Адриан Леон Баришић — Спорт — 2026

Емир Спахић — Спорт — 2026

Стјепан Радељић — Спорт — 2026

Армин Гиговић — Спорт — 2026

Нихад Мујакић — Спорт — 2026

Арјан Малић — Спорт — 2026

Амир Хаџиахметовић — Спорт — 2026

Харис Табаковић — Спорт — 2026

Синиша Мркобрада — Спорт — 2026

Иван Башић — Спорт — 2026

Самед Баждар — Спорт — 2026

Есмир Бајрактаревић — Спорт — 2026

Џенита Сијамић — Спорт — 2026

Иван Шуњић — Спорт — 2026

Ирфан Ђурић — Спорт — 2026

Лејла Хамза-Салиховић — Спорт — 2026

Ермин Махмић — Спорт — 2026

Елвир Рахимић — Спорт — 2026

Харис Хајрадиновић — Спорт — 2026

Керим Алајбеговић — Спорт — 2026

Сеад Колашинац — Спорт — 2026

Семин Бећирбеговић — Спорт — 2026

Ермедин Демировић — Спорт — 2026

Кенан Хасагић — Спорт — 2026

Бењамин Тахировић — Спорт — 2026

Вахид Халилхоџић — Спорт — 2026

Џенис Бурнић — Спорт — 2026

Сергеј Барбарез — Спорт — 2026

Јусуф Газибеговић — Спорт — 2026

Деннис Хаџикадунић — Спорт — 2026

Дино Коњичанин — Спорт — 2026

Амар Коњичанин — Спорт — 2026

Осман Хаџикић — Спорт — 2026

Игор Гајић — Спорт — 2026

Амар Дедић — Спорт — 2026

Енсар Нуховић — Спорт — 2026

Никола Васиљ — Спорт — 2026

Никола Катић — Спорт — 2026

Мирко Хрговић — Спорт — 2026

Един Џеко — Спорт — 2026

Мехмед Баждаревић — Спорт — 2026

Јово Лукић — Спорт — 2026

Сенад Максић — Спорт — 2026

Арнела Буровић — Спорт — 2026

Емир Мемишевић — Спорт — 2026

Амир Мемишевић — Спорт — 2026

Закира Пушина — Спорт — 2026

Горан Церовина — Спорт — 2026

Горан Лукић — Спорт — 2026

Алберт Угринчић — Спорт — 2026

Нермин Башовић — Спорт — 2026

Алија Мешић — Спорт — 2026

Елмедин Бојчић — Спорт — 2026

Омар Бојчић — Спорт — 2026

Фарис Ибрахимпашић — Спорт — 2026

Мирза Башић — Спорт — 2026

Един Бранковић — Спорт — 2026

Адис Јунузовић — Спорт — 2026

Ирфан Пељто — Спорт — 2026

Алмир Капић — Спорт — 2026

Звјездан Мисимовић — Спорт — 2026

Махир Зука — Спорт — 2026

Амела Лимић — Спорт — 2026

Алдин Ђидић — Спорт — 2026

Нејра Сиповић — Спорт — 2026

Саша Папац — Спорт — 2026

Анте Додиг — Спорт — 2026

Мујо Селимовић — Привреда и подузетништво — 2026

Илија Студен — Привреда и подузетништво — 2026

Вељко Јарић — Привреда и подузетништво — 2026

Емин Бужимкић — Привреда и подузетништво — 2026

Андрија Васиљ — Привреда и подузетништво — 2026

Адмир Капо — Привреда и подузетништво — 2026

Керим-Мухамед Зубчевић — Привреда и подузетништво — 2026

Реџо Бекто — Привреда и подузетништво — 2026

Омар Куштрић — Привреда и подузетништво — 2026

Алма Куштрић — Привреда и подузетништво — 2026

Армин Хрвић — Привреда и подузетништво — 2026

Даворин Видачковић — Привреда и подузетништво — 2026

Санин Хрбат — Привреда и подузетништво — 2026

Месуд Хрбат — Привреда и подузетништво — 2026

Катарина Кафадар — Привреда и подузетништво — 2026

Самир Хрбат — Привреда и подузетништво — 2026

Един Јабанџић — Привреда и подузетништво — 2026

Неџад Јусић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Фадил Цврк — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Хамзалија Окановић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Заим Пашић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Анес Церић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Кенан Хрустановић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Надин Кевељ — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Џенадин Велаџић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Аднан Османовић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Када Хотић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Кадефа Мухић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Хамдија Фејзић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Нермин Аливуковић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Нура Беговић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Шухра Синановић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Фадила Ефендић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Садета Суљић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Мунира Субашић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Авдо Хусеиновић — Хуманитарни рад и друштвени ангажман — 2026

Здравко Чолић — Умјетност и култура — 2026

Ведран Мујагић — Умјетност и култура — 2026

Енес Беговић — Умјетност и култура — 2026

Брано Јакубовић — Умјетност и култура — 2026

Ненад Ковачевић — Умјетност и култура — 2026

Адис Звекић — Умјетност и култура — 2026

Алмир Хасанбеговић — Умјетност и култура — 2026

Александар Хемон — Умјетност и култура — 2026

Драган Јакубовић — Умјетност и култура — 2026

Сенад Шута — Умјетност и култура — 2026

Ханка Палдум — Умјетност и култура — 2026

Марио Шеварац — Умјетност и култура — 2026

Емина Касумагић Халиловић — Наука — 2026

Мирсада Хукић — Наука — 2026

Семир Османагић — Наука — 2026

Дамир Булчевић — Представници институција и организација — 2026

Хасан Шеховић — Представници институција и организација — 2026

Ирфан Ченгић — Представници институција и организација — 2026

Марко Радовановић — Представници институција и организација — 2026

Зијад Лугавић — Представници институција и организација — 2026

Амер Капетановић — Представници институција и организација — 2026

Мирза Кршо — Представници институција и организација — 2026

Аднан Бајрић — Промоција Босне и Херцеговине — 2026

Мирко Пејановић — Бивши чланови Предсједништва РБиХ — 2026

Сефер Халиловић — Бивши чланови Предсједништва РБиХ — 2026

Ејуп Ганић — Бивши чланови Предсједништва РБиХ — 2026

Татјана Љујић-Мијатовић — Бивши чланови Предсједништва РБиХ — 2026

Миро Лазовић — Бивши чланови Предсједништва РБиХ — 2026

Иво Комшић — Бивши чланови Предсједништва РБиХ — 2026

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Тагови :

Елмедин Конаковић

Дипломатски пасош

Савјет министара БиХ

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