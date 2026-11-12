Пјевач "Прљавог казалишта" пао на бини усред концерта

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач групе "Прљаво казалиште" Младен Бодалец (67) доживио је незгоду током недавног наступа у Њемачкој, када је усред извођења пјесме изненада пао на бини пред пуном двораном.
Незгода се догодила у Арени "МПХ", док је бенд изводио пјесму "Љубав је тако слијепа". Бодалец је у једном тренутку потрчао према ивици бине и покушао да скочи, али је изгубио равнотежу и завршио на поду.
Пјевач је због пада накратко прекинуо наступ, а у дворани је завладао мук. Забринути обожаваоци нису знали шта се догодило, па су се убрзо зачули и повици из публике.
Чланови бенда, који су се налазили у његовој непосредној близини, одмах су притрчали како би му помогли.
Након што су се увјерили да је Бодалец добро и да није повријеђен, услиједила је неочекивана реакција његових колега, који су од олакшања и у знак подршке скочили на њега.
Непријатан тренутак тако се завршио без тежих посљедица, а снимак његовог пада привукао је пажњу јавности.
Пјевач је убрзо устао, наставио да пјева, шетао по сцени и комуницирао са публиком, показавши да га незгода није омела у наступу.
Подсјетимо, Јасенко Хоура и Младен Бодалец од 2022. године више не наступају под званичним именом "Прљаво казалиште", већ као "Хоура Група".
До спора је дошло када је Хоура започео самосталне пројекте под називом групе, чиме су, према тврдњама, повријеђена права једног од оснивача бенда, Тихомира Филеша.
Трговачки суд у Загребу тада је изрекао привремену мјеру којом је Хоури и Бодалецу забрањено коришћење назива "Прљаво казалиште", "Прљавци" и сродних термина, уз обавезу отказивања свих унапријед заказаних активности под тим именима.
(Курир)
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