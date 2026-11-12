Рјабков: Европљани се мијешају у преговоре и ометају их

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европска комисија се мијеша у преговоре о украјинској кризи и ради на њиховом ометању, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков.
Према његовим ријечима, већина европских пријестоница намјерава да настави са неограниченим упумпавањем помоћи Кијеву и то ствара одређене илузије код Украјине.
Свијет
Троје погинулих у урушавању зграде у Њујорку, повријеђено најмање 17 особа
Рјабков је рекао да се те пријестонице и политичари, који одређују тон разговора, углавном мијешају у преговоре и покушавају да их ометају.
Он сматра да је Европа на себе преузела терет одржавања Украјине и да је та улога деструктивна и бесмислена.
Замјеник руског министра спољних послова наводи и да од Европе није стигао ниједан конструктиван приједлог о напретку преговора за рјешавање кризе у Украјини.
Рјабков напомиње да је Русија на разговорима у Абу Дабију изнијела одређене идеје о проналажењу рјешења за кризу и изразио је наду да ће Америка то узети у обзир у свом приступу новом кругу преговора.
Он је додао да је Русија током разговора у Абу Дабију изнијела јасан став да ништа не може да функционише без градње безбједносне архитектуре.
БиХ
Добре вијести за возаче: Појефтињује гориво у БиХ
Руски медији јавили су нешто раније да је колона возила у којој се налазе специјални изасланици америчког предсједника Стивен Виткоф и Џаред Кушнер стигла је у Кремљ.
Кушнер и Виткоф допутовали су у Москву како би се данас састали са предсједником Русије Владимиром Путином.
Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
42 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму