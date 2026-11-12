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Рјабков: Европљани се мијешају у преговоре и ометају их

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АТВ редакција
12.11.2026 12:28

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Замјеник министра спољних послова Русије Сергеј Рјабков
Фото: Tanjug/AP Photo, Pool/Alexander Zemlianichenko

Европска комисија се мијеша у преговоре о украјинској кризи и ради на њиховом ометању, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков.

Према његовим ријечима, већина европских пријестоница намјерава да настави са неограниченим упумпавањем помоћи Кијеву и то ствара одређене илузије код Украјине.

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Рјабков је рекао да се те пријестонице и политичари, који одређују тон разговора, углавном мијешају у преговоре и покушавају да их ометају.

Он сматра да је Европа на себе преузела терет одржавања Украјине и да је та улога деструктивна и бесмислена.

Замјеник руског министра спољних послова наводи и да од Европе није стигао ниједан конструктиван приједлог о напретку преговора за рјешавање кризе у Украјини.

Рјабков напомиње да је Русија на разговорима у Абу Дабију изнијела одређене идеје о проналажењу рјешења за кризу и изразио је наду да ће Америка то узети у обзир у свом приступу новом кругу преговора.

Он је додао да је Русија током разговора у Абу Дабију изнијела јасан став да ништа не може да функционише без градње безбједносне архитектуре.

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Руски медији јавили су нешто раније да је колона возила у којој се налазе специјални изасланици америчког предсједника Стивен Виткоф и Џаред Кушнер стигла је у Кремљ.

Кушнер и Виткоф допутовали су у Москву како би се данас састали са предсједником Русије Владимиром Путином.

Срна

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Тагови :

Сергеј Рјабков

Русија

Украјина

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