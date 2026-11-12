Iguman Metodije: Ikona majke Božije dar za ljubav i pomoć Pala bratstvu Hilandaru

Arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandar, izrazio je radost što će vjerna kopija čudotvorne ikone Majke Božije Mlekopitateljnice, koja od danas krasi Hram sabora Svetog arhangela Gavrila u Palama, pomoći da bogosluženja budu svečanija, a duhovnom smislu što će Majka Božija vjernicima biti još bliža.

"Kada smo prošle godine posjetili Pale bili smo dirnuti ljubavlju, gostoprimstvom i sveukupnom pomoći koja se ogledala i u tome što već dugo vremena građani dolaze u manastir Hilandar i pomažu bratstvu u poljskim radovima, u maslinjaku, u vinogradu i na drugim poslovima", rekao je iguman Metodije novinarima nakon svete liturgije u paljanskom hramu.

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Nakon toga, dodao je on, razmišljali su kakvo bi uzdarje mogli da donesu.

"Kada smo vidjeli hram, koji je tada bio još u izgradnji i neosveštan, pretpostavljam da nas je sama Majka Božija nadahnula da donesemo odluku i da jedan verni prepis ikone Mlekopitateljnice, koja se nalazi u isposnici Svetog Save, pripremimo i donesemo u sada već osveštan hram", istakao je iguman Metodije.

On je napomenuo da je ova ikona veoma važna, jer otkriva dogmatsku istinu da je Gospod Isus Hristos na sebe zaista primio ljudsko tijelo i ljudsku prirodu.

"Čim je imao potrebu da se hrani sa grudi svoje majke, kao i svako novorođenče, znači da je bio istinski Bog, a istovremeno bio je istinski čovek", rekao je iguman manastira Hilandar.

I sam pogled na nju, dodao je, uči nas ovoj dogmatskoj istini.

"Ova ikona, koja prikazuje Presvetu Bogorodicu kako hrani svoga mladenca, može pomagati majkama, trudnicama, majkama koje doje svoju decu, kako tim telesnim mlekom, ali isto tako i duhovnim - da porastu, da budu zdravi, ali da budu i u duhu na pravom putu - putu Svetosavlja i da porastu i prevaziđu u svakom smislu i sve nas. To je naša molitvena želja", poručio je arhimandrit Metodije.

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Predsjednik Pravoslavno-humanitarnog udruženja "Sveti Sava" Dragan Petrović rekao je da je od ovog udruženja potekla ideja da hram dobije ikonu, a da su za to zaslužni stanovnici Pala, članovi udruženja, pravoslavna crkva i sveštenstvo.

On je zahvalio manastiru Hilandar i igumanu Metodiju koji je prošle godine, kada je bio u posjeti Palama u sklopu "Dana Hilandara u Republici Srpskoj", blagoslovio ovu ikonu kao dar Hramu Svetog Arhangela Gavrila.

(Srna)