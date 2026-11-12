Spremite se za zahlađenje: Snježne padavine stižu prije nego što očekujemo

U Republici Srpskoj danas i sutra biće vjetrovito, uz udare vjetra od 40 do 80 kilometara na čas, koji će u višim predjelima na zapadu i u Hercegovini biti i jači, dok će u brdsko-planinskim predjelima sutra po podne početi da pada snijeg.

Na sjeveru će duvati slab do umjeren vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini se od večeras do subote ujutru očekuju obilnije padavine.

Povremeno će biti i pljuskova, uz intenzivnije padavine u kratkom periodu, a ukupno se očekuje od 80 do 120 milimetara lokalno, u zonama jačih pljuskova i više od 150 milimetara padavina.

U brdsko-planinskim predjelima sutra po podne, uveče i tokom noći ka suboti, uz zahlađenje, počeće da pada snijeg, uz formiranje snježnog pokrivača.

U brdsko-planinskim predjelima do subote ujutru očekuje se od pet do 15 centimetara snijega, prenosi Srna.