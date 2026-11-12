"Ако писнеш, убићу те": Звјерски напад у Јанкомиру заташкаван мјесецима

Свједок који је у јануару ове године пријавио медицинског техничара из Клинике за психијатрију у Јанкомиру због гушења везаног пацијента јастуком, препознао га је на фотографијама напада на Кристиана Јосипа Периша.

Ријеч је о техничару Н., чије се име сада директно повезује са смрћу 32-годишњег бившег атлетичара. Периш је преминуо 21. октобра у истој клиници након што су га техничари, према снимцима видео-надзора, претукли, притискали му врат и држали јастук на лицу, чак и када је престао да пружа отпор, преноси Индекс.хр.

Жупанијско државно тужилаштво у Загребу саопштило је 8. новембра да је четворици техничара осумњичених за тешко убиство одређен притвор.

"Ако писнеш, убићу те"

Према наводима из кривичне пријаве у коју су новинари имали увид, очевидац Р. Т. детаљно описује готово идентичан напад који се догодио 18. децембра 2025. године. Он наводи да је исти техничар око један час иза поноћи пет минута ударао и јастуком гушио пацијента Т., који је био везан за кревет, а потом се вратио у собу и наставио са насиљем уз пријетњу: "Ако писнеш о овоме, убићу те."

Сљедећег јутра престрашени пацијент одбио је да пријави напад, али је очевидац о свему обавијестио комплетан љекарски тим током визите, као и надлежне у болници, након чега је ангажовао и адвоката.

Болница и Тужилаштво мјесецима игнорисали пријаве

Адвокат Иван Врдољак затражио је хитно испитивање и спровођење радње препознавања, али то никада није учињено.

"На основу тога што радња препознавања није проведена и што је техничар мјесецима наставио нормално да ради, јасно је да полиција, тужилаштво и болница нису адекватно реаговали. Иако је починилац службено лице, а жртва особа са душевним сметњама што захтијева хитно поступање одговорено нам је да болница неће ништа предузимати док не стигне тужба", изјавио је Врдољак.

Ови детаљи отварају питање одговорности руководства клинике за заташкавање насиља. Мајда Грах, која је данас поднијела оставку на мјесто вршиоца дужности директорке клинике у Јанкомиру, налазила се на челу ове установе и у вријеме када се догодио први пријављени напад.